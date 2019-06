Grande Fratello 16, la lettera di Giorgio Tambellini per Francesca De André: "Il tuo comportamento è stato penoso"

Come ci rivelavano le anticipazioni del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, anche in questa puntata l’attenzione è riservata a Francesca De André. La gieffina, sin dalla prima puntata, ha avuto una enorme attenzione da parte della conduttrice, e più volte viene criticata proprio per averla difesa anche in casi disperati.

In queste settimane sta facendo discutere anche la situazione sentimentale di Francesca De André. Il suo fidanzato, Giorgio Tambellini, è stato beccato in macchina con una misteriosa mora. Dopo varie smentite, il ragazzo conferma di aver tradito la gieffina, ma solamente a causa di un complotto.

La lettera di Giorgio Tambellini

Il ragazzo, come nella scorsa puntata, ammette di aver sbagliato. Tuttavia, non nega che Francesca De André, almeno secondo il suo punto di vista, si sia comportata in una maniera totalmente sbagliata: “Quando lunedì ho parlato di complotto non intendevo giustificare il mio errore, ma mi riferivo ad una serie di circostanze di cui parlerò unicamente con te. Io ho sbagliato e lo ribadisco, ma il tuo comportamento all’interno della casa è stato veramente penoso”.

La lettera non finisce qui, poiché Giorgio Tambellini ha voluto aggiungere: “So che sei una ragazza che ha bisogno del contatto fisico, ma a tratti sei andata veramente oltre. Dopo il nostro secondo incontro pensavo avessi compreso, per questo non mi aspettavo minimamente questa vicinanza o che ti comportassi da fidanzata gelosa per la vicinanza di Gennaro a Taylor”.

Infine, prega la sua fidanzata di non denigrarlo più durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia.