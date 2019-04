Grande Fratello 16, Kikò Nalli scrive una bellissima lettera alla professoressa Ambra

Kikò Nalli sembra non darsi pace e non aver ancora superato del tutto l’eliminazione e la conseguente uscita dalla casa del Grande Fratello 16 di Ambra. Amareggiato ha preso la palla al balzo per scrivere una bellissima lettera alla professoressa dove ha messo nero su bianco i suoi sentimenti che a molti non sono sembrati solo di amicizia.

L’hairstylist non ha mai nascosto di aver provato una forte attrazione per Ambra ma soprattutto di non aver visto in lei solamente una bellissima ragazza ma bensì una testa ben pensante. Come ben sappiamo però la ragazza aveva anche un fidanzato ad aspettarla fuori dalle mura di Cinecittà ma Kikò spera che, forse, nel suo cuore ci sia anche un piccolo spazio per lui.

“Come un bambino mi lascio prendere dalle più belle emozioni. Sono pochi giorni che la tua voce non rimbomba più in questa casa. Ma credimi nella mia testa sì. Sembrava tutto così impossibile, anche un semplice abbraccio sembrava così sbagliato” ha scritto Nalli spiegando altresì che alcuni suoi gesti potrebbero essere stati frenati dagli altri inquilini della casa che sapevano del ragazzo di Ambra.

Kikò ha continuato la sua lettera parlando apertamente con la collega gieffina e asserendo di aver visto, scrutato e capito chi realmente lei fosse ovvero una bellissima donna “E che donna!” ha ancora ribadito Kikò. L’ex marito di Tina Cipollari ha anche voluto fare un augurio particolare alla professoressa soprattutto ora che la sua avventura al Grande Fratello 16 è purtroppo terminata.

“Vivi tutto a trecento chilometri orari, ma in un piccolo spazio del tuo cuore tienici anche me. Vivila” ha concluso Nalli con la speranza che questa sua lettera arrivi veramente nelle mani di Ambra. La vicinanza tra i due concorrenti del Grande Fratello 16 hanno emozionato moltissimo i telespettatori affezionati che ora spearano in una love story al di fuori delle telecamere.