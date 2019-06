Grande Fratello 16, Kikò Nalli ripensa ad Ambra Lombardo e rivela: "Sono curioso di vederla!”

Kikò Nalli è stato sicuramente uno dei protagonisti principali della sedicesima edizione del Grande Fratello un po’ per il suo atteggiamento da “fratello maggiore” ma anche per la sua vicinanza ad Ambra Lombardo. Nelle scorse ore infatti, l’hairstylist si è lasciato andare ad alcune rivelazioni riguardanti proprio la professoressa asserendo di non vedere l’ora di riabbracciarla.

I due, come ormai ben sappiamo, avevano legato moltissimo all’interno della casa di Cinecittà e lo stesso Kikò ha ammesso di essere molto stupito dal fatto di aver trovato, finalmente, un’altra donna capace di stregarlo. La professoressa dunque con la sua maturità ma soprattutto la sua persona ha fatto breccia nel cuore dell‘ex marito di Tina Cipollari anche se le polemiche non si sono di certo sprecate.

Kikò infatti ha passato alcuni momenti di crisi per la mancanza dei suoi tre figli di cui uno, in particolare Francesco, aveva usato parole molto forti nei confronti della Lombardo. L’hairstylist si è lasciato andare ad un duro sfogo con Michael e Gennaro ammettendo di essere molto stanco ma di non voler assolutamente gettare la spugna proprio ora che la finale è vicina.

“Sono curioso di vedere Ambra. Tu hai capito in un mese e mezzo quante cose fai? Guarda che fuori da qui è tanto: lavori, fai un sacco di cose. Qua dentro il tempo non passa mai. Qua è tutto triplicato. Non so se fuori possano rendersi conto di quello che viviamo qua” ha infatti chiosato Nalli. Da quanto è emerso nei giorni scorsi sembra che anche la professoressa abbia preso una decisione molto importante per il bene di Kikò segno che dunque anche lei ci tiene moltissimo.

“Abbiamo pianto insieme, ma se io avessi continuato ad andare su quel meccanismo, nessuno ne usciva più. Noi abbiamo bisogno di tempo in tutte le cose, di guardarci dentro e poi trovi la via d’uscita” ha concluso infatti l’hairstylist che spera di aver trovato la donna giusta dopo il divorzio dalla sua ex Tina Cipollari.