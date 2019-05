Grande Fratello 16, Kikò Nalli preoccupato per i suoi figli: "Ho bisogno di un loro messaggio”

Kikò Nalli continua ad essere una delle colonne portanti all’interno della casa del Grande Fratello 16 soprattutto per gli altri inquilini che lo vedono come un punto di riferimento importante. L’hairstylist, durante le ultime ore, si è lasciato andare ad un lungo sfogo con i compagni di avventura manifestando la sua amarezza per non aver ancora ricevuto nessun messaggio da parte dei figli.

Kikò infatti non li sente da più di un mese ovvero da quando ha varcato la porta rossa decidendo, a tutti gli effetti, di diventare un concorrente del reality di Cinecittà. In varie occasioni, Nalli, ha parlato del legame speciale che è riuscito ad instaurare tanto da ammettere di non riuscire a star lontano da loro per troppo tempo.

Daniele Dal Moro non ha potuto far altro che ascoltare le bellissime parole dell’haistylist cercando in ogni modo di tirarlo su di morale dichiarando apertamente di ritenerlo un bravissimo padre tanto da averne sempre voluto uno come lui. Non più tardi dell’altra settimana però, sappiamo benissimo che il figlio di Kikò, Francesco, ha manifestato un certo dispiacere per il comportamento di Ambra Lombardo nei confronti del padre.

“Ho bisogno di loro. Per me sono tutto. Ho bisogno di un loro messaggio, di una loro parola. Una. Mi mancano dal primo giorno. Ho con loro un rapporto viscerale” ha infatti ammesso l’ex marito di Tina Cipollari mentre Daniele ha risposto ribadendo il fatto che sicuramente i suoi figli lo stanno guardando ogni giorno e vorrebbero sicuramente dargli un abbraccio “Sanno che sei qua vicino”.

Kikò, dopo aver ringraziato il concorrente veronese, ha continuato asserendo di trovarlo un ragazzo sincero, sensibile, capace di ascoltare “Vivo questa cosa meno tragicamente” ha infatti spiegato Nalli. Kikò sicuramente è preoccupato per la reazione dei suoi figli dopo l’ormai famoso bacio con Ambra e non è detto che nella prossima diretta del GF16 in onda lunedì 20 maggio, Carmelita, non gli faccia pervenire loro notizie.