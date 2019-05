Grande Fratello 16, Kikò Nalli parla a cuore aperto alla sua ex moglie Tina Cipollari: "Fammi vivere qualcosa di bello!"

Kikò Nalli, in questi ultimi giorni, sembra aver risentito moltissimo del messaggio mandato in onda da Barbara D’Urso riguardante le parole spese dal figlio Francesco e l’ex moglie Tina Cipollari in merito al suo bacio con Ambra. Durante il daytime in onda mercoledì 8 maggio, l’hairstylist durante uno dei suoi confessionali, ha voluto lasciarsi andare ad uno sfogo personale.

Kikò, infatti, è voluto tornare sull’argomento ma non solo visto che, grazie al Grande Fratello, Nalli ha preso la palla al balzo per fare una richiesta molto particolare all’opinonista di Uomini e Donne. Come ben ricordiamo infatti, Tina aveva dimostrato di appoggiare, in parte, l’idea del figlio che senza tanti peli sulla lingua aveva dato della stratega alla professoressa.

“Quello che mi auguro è solamente che Tina abbia la forza, magari nei suoi silenzi e nelle sue cose, di farmi vivere qualcosa di bello. Poi sarò io a decidere se è giusto o sbagliato…” ha infatti chiosato Kikò. Non contento, l’hairstylist ha voluto parlarne anche con gli altri inquilini della casa sottolineando altresì di essersi sentito anche lusingato dal fatto che suo figlio abbia deciso di prendere una posizione quasi a proteggerlo.

“Ieri ho imparato un’altra cosa, cioè quanto un figlio possa amare un padre fino a proteggerlo. Perché quello è stato un messaggio di protezione…Però è anche vero che ognuno ha un occhio e un modo diverso di vedere le cose…” ha continuato Kikò convinto altresì di aspettare l’uscita dalla casa del Grande Fratello 16 per conoscere più a fondo la collega di reality Ambra Lombardo.

In molti ora si stanno chiedendo come risponderà Tina Cipollari a questa richiesta e se, nella prossima puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 13 maggio la stessa farà sentire la sua opinione con un’altra frecciatina sul suo profilo Instagram. Non ci resta che attendere novità in merito con la speranza che Ambra, nonostante tutto, voglia continuare la sua conoscenza con Kikò.