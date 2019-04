Grande Fratello 16, Kikò Nalli in lacrime rivela: "Nessuno mi chiede come sto per la fine del matrimonio con Tina”

Chicco Nalli da lunedì 8 aprile 2019 è un nuovo concorrente della casa del Grande Fratello 16. Nei giorni scorsi però l’hairstylist ha voluto sfogarsi con gli altri coinquilini raccontando la fine del suo matrimonio con l’opinonista di Uomini e Donne Tina Cipollari e con la quale ha avuto ben tre figli.

I due si sono putroppo separati dopo oltre quindici anni d’amore dopo essersi infatti conosciuti nel dayting show di Maria De Filippi ma, nonostante la fine del loro matrimonio, i due hanno sempre cercato di mantenere degli ottimi rapporti soprattutto per il bene dei loro figli. Secondo quanto raccontato da Nalli la separazione però all’inizio è stata molto difficile ma soprattutto dolorosa.

“Nessuno può dirmi che sono un papà sbagliato. Ma nessuno mi chiede come sto, tutti mi chiedono solo se faccio stare bene i miei figli” ha infatti chiosato Nalli. L’ex di Tina Cipollari, che si è sempre dimostrato sorridente e con una grinta da vendere, ha però svelato ai colleghi coinquilini di aver sofferto moltissimo per la separazione dalla ex moglie soprattutto perchè era molto preoccupato per i suoi figli e per come avrebbero vissuto questo cambiamento.

“Ti chiedi come stanno, se stanno male, quale tipo di emozioni provano. Tutti ti chiedono se fai stare bene loro, ma nessuno ti chiede: e tu come stai Kikò? Come sta Tina? Io e la mia ex facciamo di tutto per loro” ha aggiunto Nalli. “Nessuno può dirmi che sono un papà sbagliato, ma il pensiero della gente è solo quello: come li fai stare i bambini? Bene, ovvio” ha continuato Chicco.

L‘hairstylist ha voluto altresì rivelare come stanno affrontando, oggi, sia lui che l’opinionista la fine del loro matrimonio. In pratica i loro figli stanno una settimana con Kikò e una con Tina ma entrambi hanno deciso di mantenere lo stesso appartamento e si invertono in casa “Io e lei viviamo la valigia in mano. Sono i figli che devono stare a casa tranquilli”.