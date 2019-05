Grande Fratello 16, Kikò Nalli in lacrime per i suoi figli dopo il bacio con Ambra: "Ho paura reagiscano male"

Kikò Nalli in queste ore ha ripensato al bellissimo bacio con Ambra ma ha anche dimostrato alcune perplessità in merito e, durante la giornata di martedì 30 aprile 2019 ha avuto un duro sfogo con Guendalina Canessa. Come ben sappiamo, l’hairstylist non ha avuto una separazione traumatica dall’ex moglie Tina Cipollari ma ora è in pensiero per i suoi figli.

Più che altro, Kikò, ha spiegato di aver paura che possano reagire male nel vedere il padre baciarsi con un’altra donna e soprattutto in televisione. Tra le lacrime, a Guendalina, l’hairstylist ha rivelato “Ho paura che i miei figli reagiscano male alla vista del padre che si baciava con un’altra donna. Guardatemi con gli occhi di sempre, io faccio e farei di tutto per voi fino all’ultimo giorno della mia vita”.

Michael Terlizzi, presente anche lui durante la confessione ha cercato di consolarlo in ogno modo sottolineando che i suoi figli non l’avrebbero mai potuto giudicare e soprattutto sarebbero molto contenti del suoi percorso all’interno del Grande Fratello 16. Nonostante tutto Nalli ha voluto parlare nuovamente di Ambra e dell’emozione provata durante il bacio di lunedì 29 aprile 2019 durante la diretta.

“Lunedì sono tornato bambino, il cuore andava a mille e ho tanto da dare e da ricevere. La vita è un volo: inizia e finisce e io lì sentivo che ricominciava” ha infatti confessato Kikò mentre Ambra ha voluto raccontare le sue emozioni durante l’ospitata a Pomeriggio Cinque in onda martedì 30 aprile davanti ad una Barbara D’Urso sognante .

Nelle ultime ore però il figlio dell’haistylist, Francesco, ha avuto da ridire sul bacio ma soprattutto su Ambra che, a suo avviso, avrebbe compiuto questo gesto solamente per avere visibilità. Non ci resta dunque che attendere e vedere se nella puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 6 maggio, la conduttrice avviserà Kikò di questa novità.