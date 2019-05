Grande Fratello 16, Kikò Nalli amareggiato si sfoga con gli altri inquilini: "Mi sento un deficiente"

Kikò Nalli sta vivendo la sua avventura al Grande Fratello 16 e, dopo l’uscita della bella professoressa Ambra Lombardo, sembra essere ogni giorno sempre più triste e solitario. L’hairstylist durante tutta la settimana è sembrato pensieroso soprattutto nei confronti dei suoi tre figli che, da casa, continuano a seguirlo assieme all’ex moglie Tina Cipollari.

Anche nella giornata di lunedì 6 maggio 2019, in vista della diretta serale condotta da Barbara D’Urso, Kikò sdraiato sul letto ha voluto lasciarsi andare ad un duro sfogo in compagnia di Gennaro Lillio, Martina Nasoni e Gianmarco Onestini. L’ex dell’opinionista di Uomini e Donne, senza tanti peli sulla lingua, ha infatti dichiarato “Tutte queste discussioni se ti fermi un attimo ti domandi ‘ma di che stiamo parlando?’…Pure io che ne sto parlando adesso mi sento un deficiente…I problemi veri sono fuori…Bisogna essere più schematici, più attenti ai particolari e alla serenità…”.

Kikò ha voluto dire la sua in merito alle continue discussioni nate all’interno della casa del Grande Fratello 16 e che spesse volte sono andate anche degenerando. Inutile dire che alcuni atteggiamenti e comportamenti da parte dei ragazzi della casa di Cinecittà non sono di certo stati un esempio per i tantissimi telespettatori che da casa seguono il realty 24 ore su 24 su Mediaset Extra.

Gennaro Lillio, dopo aver ascoltato attentamente il duro sfogo di Nalli, ha voluto dire la sua opinione a riguardo asserendo senza tanti giri di parole “Dietro ai discorsi banali, vengono fuori sempre grandi verità!”. Questa affermazione del modello napoletano ha trovato d’accordo lo stesso Kikò che però ha voluto sottolineare come, spesse volte, ci si perde in discorsi inutili invece di arrivare subito al dunque.

“Se io ho un problema te lo dico…Qua si arriva a uno scontro senza motivazioni per poi tornare indietro a baci e bacetti…” ha infatti chiosato infastidito Nalli. Non ci resta dunque che attendere la diretta di lunedì 6 maggio 2019 per vedere se Kikò spiegherà questo suo pensiero ai concorrenti all’interno della casa e a Barbara D’Urso.