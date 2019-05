Grande Fratello 16, Kikò ha dei dubbi sul suo rapporto con Ambra

Una delle coppie che più ha appasionato il pubblico di questa edizione del Grande Fratello è quella formata da Kikò Nalli e Ambra Lombardo. L’hairstylist e la professoressa sono stati insieme nella casa solo tre settimane, a causa dell’eliminazione della Lombardo, ma nonostante il poco tempo i due hanno capito di provare un’attrazione reciproca.

In mattinata Kikò però si è interrogato su questo rapporto e sul loro possibile futuro insieme ed ha confidato a Martina di avere la maturità di aspettare fuori per vedere come andrà, esprimendo i suoi dubbi circa la possibilità che la ragazza rimanga attacata alla situazione per ottenere visibilità dopo esssere uscita dal reality, ha concluso quindi dicendo che un volta uscito valuterà la situazione.

L’uomo ha continuato sottolineando come è sereno e che la sua unica certezza e che fuori ha una persona con la quale iniziare una conoscenza ma è anche consapevole di avere una siuazione sentimentale e privata complicata e pesante che spera Ambra riesca a gestire con la sua intelligenza altrimenti, ha concluso: “Se uno non ha la forza di tenere botta vuol dire che non c’ era granché sotto.”

Kikò Nalli è l’ex marito di Tina Cipollari, con la quale ha avuto tre figli, sulla conoscenza con Ambra Lombardo l’opinionista di Uomini e Donne non si è mai espressa negativamente ma in un’ intervista ha affermato di non credere che possa nascere un sentimento importante in così poco tempo e in un contesto televisivo.

Il figlio della coppia, Francesco Nalli, invece si è espresso in maniera più critica nei confronti della professoressa, in varie stories su Instagramm l’ha accusata di essere falsa e stratega e di sfruttare il padre per farsi pubblicità. Quando in puntata Barbara D’Urso ha mostrato le dichiarazioni del figli a Nalli quest’ultimo ha dichiarato al figlio tutto il suo amore, che per lui ci sarà sempre e che una volta fuori valuteranno la situazione. I dubbi di Kikò di questa mattina quindi, molto probabilmente, sono dovuti anche alle dichiarazioni del figlio e dell’ex moglie.