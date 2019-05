Grande Fratello 16, Katia Pedrotti dice la sua sul reality: "Scelgono per fare ascolti”

Il Grande Fratello è considerato da ben sedici anni il reality per eccellenza. Sono ormai lontani gli anni in cui Cristina Plevani e Pietro Tarricone emozionavano i telespettatori intenti a spiare 24 ore su 24 la casa di Cinecittà e molti sono stati infatti i cambiamenti effettuati nel corso degli anni a partire dal cast.

Nelle prime edizioni infatti i personaggi erano principalmente persone comuni, ragazzi sconosciuti che dopo essersi sottoposti ad un duro casting, diventavano famosi partecipando al reality. Oggi invece si parla di volti già noti al pubblico e a tal proposito un’ex concorrente ha voluto dire la sua in merito al cambiamento, negli anni, del Grande Fratello.

Stiamo parlando di Katia Pedrotti che, non solo fu protagonista della quarta edizione, ma nella casa più spiata d’Italia fece emozionare e anche tanto discutere per la sua storia d’amore con Ascanio Pacelli diventato successivamente suo marito. L’edizione, come ben ricordiamo, fu vinta dalla simpaticissima Serena Garitta che oggi è una delle inviate di Barbara D’Urso.

Katia, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero dove ha espresso un suo parere in merito al cambiamento del Grande Fratello asserendo: “Il Grande Fratello nasce come esperimento sociologico e, quando l’ho fatto io, venivano reclutate tante personalità diverse e sconosciute, non ‘personaggi. Oggi il Gf è più spettacolo e meno esperimento. Si scelgono i partecipanti per fare ascolti. Per carità, scelta lecita, ma io il mio Grande Fratello ‘paleolitico’ non lo cambio con nessuno”.

I tanti affezionati al reality hanno spesse volte commentato negativamente il fatto che, nelle ultime edizioni, sembra ci sia una sorta di confusione tra Vip e Nip. Effettivamente l’ultimo Grande Fratello davvero Nip è stato il 14esimo nel quale, dopo vari scontri tra Lidia Vella, Alessandro Calabrese e Federica Lepanto quest’ultima venne votata dal pubblico come vincitrice assoluta.