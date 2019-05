Grande Fratello 16, Iva Zanicchi lancia una frecciatina un po’ troppo pesante a Michael Terlizzi

Iva Zanicchi continua ad essere l’opinionista del Grande Fratello 16 assieme al collega Cristiano Malgioglio con il quale si diverte ad intrattenere i telespettatori e gli utenti del web a volte anche con battute un po’ troppo osè. Spesse volte anche la padrona di casa Barbara D’Urso è dovuta intervenire per riportare la calma ma soprattutto per rimettere in riga la cantante.

L’Aquila di Ligonchio anche durante la puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 13 maggio ha voluto esprimere alcuni suoi giudizi soprattutto sulle ragazze della casa che, a suo avviso, perderebbero troppo tempo a litigare invece che a farsi conoscere. Successivamente, Iva ha voluto tirare in ballo Michael Terlizzi e la sua presunta omosessualità con una battutina che ha lasciato tutti basiti e senza parole.

Durante il momento della nomination del figlio di Franco, la Zanicchi ha voluto stuzzicarlo e senza tanti preamboli ha asserito “Allora Michael, qui in studio non si fa altro che parlare del fatto che tu sia gay o meno. Adesso facciamo una cosa. Giurami sul tuo pisel*o di non essere gay!”. Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio sono rimasti attoniti mentre Michael, per fortuna, è scoppiato a ridere rispondendo con ironia.

“Ma io amo tutti. Amo anche i gay! Rispondo con goliardia” ha infatti confessato il figlio dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi che sta continuando invece la sua avventura al Grande Fratello 16 ma questa settimana dovrà fare i conti con la nomination visto che è stato uno dei più votati dai colleghi inquilini.

Molti non hanno gradito l’atteggiamento della Zanicchi e la sua battutina che, in parte, è stata considerata un po’ fuori luogo. Sono settimane che si sta discutendo sulla presunta omosessualità di Michael e anche durante la puntata di lunedì il figlio di Serena Grandi è entrato nella casa per puntare il dito contro Gianmarco Onestini reo di aver sparlato dell’amico Terlizzi.