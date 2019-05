Grande Fratello 16 in crescita, Barbara D’Urso festeggia: record stagionale di share

La sedicesima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello” continua a registrare successi, infatti a poche ore di distanza dalla fine della quinta puntata – andata in onda lunedì 6 maggio – sono stati divulgati i dati di ascolto registrati dal programma, che ha visto tra i protagonisti di puntata Serena Rutelli, Francesca De André, Michael Terlizzi e Chicco Nalli.

La nuova formula proposta da Barbara D’Urso nella sedicesima edizione del celebre format – che in passato ha sfornato personaggi come l’attore Luca Argentero, l’ex naufraga Marina La Rosa, ma anche l’attore Flavio Montrucchio, il compianto Pietro Taricone e il portavoce del Moviemento Cinque Stelle Rocco Casalino – sembra aver convinto il pubblico televisivo, che si sta appassionando sempre più alle storie dei concorrenti.

Boom di ascolti per il Grande Fratello 16

Se la quindicesima edizione del “Grande Fratello” è stata segnata da più di uno spiacevole episodio – come quelloche ha portato all’esclusione di Baye Dame, per aver aggredito verbalmente la showgirl spagnola Aida Nizar – l’edizione 2019 del celebre reality non ha lasciato nulla al caso, puntando molto sulle storie personali di ogni concorrente, dei romanzi complessi che aprono mondi e scenari molto diversi, ma straordinariamente attuali ed emozionanti.

I dati di ascolti registrati dall’ultima puntata del celebre programma targato Mediaset, la cui prima edizione – condotto da Daria Bignardi – risale al lontano 2000, hanno non solo confermato il trend positivo delle ultime puntate, ma anche rilanciato portando così a quota 3.233.000 i telespettatori che hanno assistito al Grande Fratello, registrando quindi uno share pari al 19,4%.

Ascolti ancora una volta risultati straordinari, dunque, per Barbara D’Urso che con l’ultima puntata del popolare reality show ha tenuto testa agli altri programmi delle reti concorrenti, come quello de “Il Commissario Montalbano” di Rai 1 che ha raggiunto 5.609.000 telespettatori e il 23,3 di share.

A conferma del successo ottenuto anche dall’ultima puntata del GF16, il commento scritto nelle ultime ore da Barbara D’Urso sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove ha scritto: “E anche ieri boom per il GF16 con una media di ascolti superiore al 19% e picchi del 33% e oltre 4 milioni di spettatori” – quindi Lady Cologno ha voluto comunicare di aver raggiunto il record di stagione di share.