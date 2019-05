Grande Fratello 16, il Moige punta il dito contro Giorgio Tambellini: "Scene di violenza sulle donne"

Nella puntata del “Grande Fratello 16” in onda lunedì 27 maggio, i telespettatori affezionati al reality hanno potuto assistere al nuovo confronto tra Francesca De André e l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. Questo ha suscitato lo sdegno del Moige, ovvero il Movimento Italiano Genitori, che attraverso una nota stampa ha chiesto all’Agicom e al Comitato Media e Minori di prendere seri provvedimenti dopo le scene forti mandate in onda.

Tambellini infatti, dopo essere stato invitato nella casa di Cinecittà per confrontarsi con la De Andrè per quanto riguarda il suo presunto tradimento, si è scontrato con la fidanzata verbalmente e non solo. Sembra infatti che il ragazzo, decisamente agitato, abbia spesse volte preso il volto della gieffina tra le mani così da richiamare la sua attenzione dalle parole della conduttrice Barbara D’Urso.

Carmelita, infatti, non ha per nulla gradito il comportamento di Tambellini tanto da interrompere immediatamente la discussione tra i due decidendo di cacciarlo dalla casa del Grande Fratello 16. A tal proposito il Moige ha voluto dire la sua in proposito sottolineando come il reality violi ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana.

Oltretutto il Grande Fratello crea situazioni di scontro con personaggi che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose donne vittime di violenza: “Nel corso della puntata di ieri incentrata sul rapporto della De Andrè e il suo fidanzato, si è assistito a scene aggressive nei confronti della concorrente ove si è arrivati persino ad un contatto fisico violento. Il ragazzo è apparso, sin da subito, visibilmente esaltato, alterato e in forte stato di agitazione come se fosse sotto effetto di stupefacenti” ha infatti chiosato il Moige.

Non sono quindi mancate parolacce e anche insulti volgari ma soprattutto una decisa mercificazione della figura della donna e, proprio per questo motivo, secondo il Movimento Italiano Genitori, il programma continua a presentare, ad ogni puntata, forti criticità per i contenuti spesso di cattivo gusto e diseducativi, che hanno raggiunto l’apice, purtroppo, con la puntata di lunedì 27 maggio.