Grande Fratello 16: giochi hot durante la notte, collegamento chiuso

Durante la notte i coinquilini del Grande Fratello hanno deciso di passare la serata giocando a dei giochi “hot”. I ragazzi hanno deciso di giocare al “gioco della bottiglia” e ad “obbligo o verità” per conoscersi meglio e divertirsi un po’. Anche se la loro avventura nella casa è iniziata da poco, già si sono spinti a fare dei giochi particolari per conoscersi meglio e senza freni.

In occasione di questa simpatica serata, si sono aggiunte altre due coinquiline che però stanno trascorrendo il loro reality all’interno del Camping di Carmelita.

Ad aggiungersi nella casa nel corso della serata sono state proprio Audrey e Erica che hanno avuto la possibilità di lasciare il Camping per una notte, tuttavia, la produzione ha dato il via libera alle ragazze ad una sola condizione, se volevano trascorrere una serata nella casa dovevano scegliere altre due coinquiline da mandare al Camping; Le ragazze per lo scambio hanno optato per Ambra e Mila.

Una volta riunitisi tutti i ragazzi all’interno del salotto, siccome alcuni di loro erano un po’ titubanti su questa iniziativa “hot”, hanno deciso di rendere il gioco più ragionevole stabilendo delle regole più tollerabili facendo anche delle piccole eccezioni per qualcuno.

Siccome Ivana Icardi è fidanzata per lei c’è stata una piccola eccezione, ma, una volta stabilito come giocare e scelte delle regole ragionevoli dove erano previsti anche baci e giochi bollenti, sono poi riusciti a trascorrere una serata divertente.

Il primo ad aprire i giochi è stato Enrico che ha obbligato Michael a dare una dolce carezza a Martina poi è stato il turno di Erica che andandoci più sul serio, ha obbligato Cristian a ricevere un cubetto di ghiaccio sulle gambe da parte di Enrico e proprio in questa occasione, la produzione ha deciso di spegnere le telecamere sul più bello.