Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini riceve finalmente la sua sorpresa: le precisazioni di Barbara D’Urso

Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello 16” è finalmente arrivata una sorpresa per Gianmarco Onestini, uno dei pochi concorrenti che fino al 3 giugno, non avevano ancora ricevuto alcuna notizia da parte di parenti o amici, poiché l’attenzione degli autori del programma, condotto da Barbara D’Urso, si è concentrata sulle vicende di Francesca De André, così come Kikò Nalli e Gennaro Lillio.

Il fratello del gieffino, Luca Onestini, ha più volte criticato le mancanze nei riguardi di Gianmarco, tanto da aver attaccato il programma nel corso di alcuni talk show in cui è stato ospite, e non solo, poiché si è presentato dietro le mura di cinta della casa di Cinecittà del Grande Fratello, urlando con un megafono parole di incoraggiamento per il fratello.

La sorpresa di Gianmarco e le precisazioni della D’Urso

Anche nelle ultime ore, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha affidato il suo sfogo a delle Stories di Instagram, dove si è dichiarato fortemente deluso da questa situazione, in quanto Gianmarco doveva ricevere già da tempo una sorpresa dai suoi parenti. Luca Onestini conosce bene le dinamiche all’interno del reality, poiché anche lui è stato concorrente della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”.

Nel corso dell’ultima puntata del “Grande Fratello 16”, Barbara D’Urso ha voluto fare una precisazione circa le sorprese fatte ai concorrenti, mettendo così a tacere una volta e per tutte, Luca Onestini e le sue insinuazioni circa le decisioni prese in tal senso dagli autori del programma. Lady Cologno ha quindi detto a Gianmarco che tutti nella Casa ricevono delle sorprese, basta quindi attendere.

Durante la semifinale Gianmarco riceve la gradita sorpresa del padre; i due hanno modo di riabbracciarsi dopo mesi di forzata lontananza, quindi il gieffino ha chiesto del fratello Luca e di cosa pensasse del suo percorso al Grande Fratello. Il padre ha rincuorato Gianmarco, dicendogli che Luca è contento di quello che lui sta facendo all’interno della casa di Cinecittà.

Chissà se dopo tutto questo, Luca Onestini ritornerà a parlare dell’argomento oppure cederà il passo su una polemica sterile che non serve certo a Gianmarco e al suo percorso all’interno del reality.