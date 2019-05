Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini duro sfogo dopo la puntata: "Mi sono proprio stufato!"

L’ottava puntata del Grande Fratello 16 è stata incentrata pienamente su Francesca De Andrè ed il confronto con il suo ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini. Questo ha sicuramente infastidito Gianmarco Onestini che subito dopo la diretta con Barbara D’Urso di lunedì 27 maggio, si è lasciato andare ad un duro sfogo con l’amico Michael Terlizzi.

Il fratellino minore di Luca Onestini ha infatti rivelato di essere stufo di non ricevere notizie da parte dei suoi cari ma soprattutto crede di essere trattato in modo completamente diverso rispetto i suoi colleghi inquilini. Michel Terlizzi ha provato a farlo ragionare ma Gianmarco non ha voluto sentire ragioni continuando a ribadire il suo pensiero.

“Per te c’è sempre qualcosa, viene Guendalina e ti dà due o tre consigli giusti, viene Vladimir e ti coccola. Io ho avuto quella cosa della prima settimana, poi Ivana. Certo, anche queste sono cose belle, sono dinamiche del gioco” ha infatti chiosato Gianmarco rimarcando appunto il fatto che il suo compagno abbia avuto più notizie dall’esterno rispetto a lui. Terlizzi ha immediatamente invitato l’amico a non sottovalutare quanto ricevuto considerando il fatto che non è mai stato in nomination.

Gianmarco ha continuato rivelando di voler sapere come stanno i suoi genitori, magari vederli o ricevere una lettera da parte loro visto che tutti bene o male ne hanno ricevuta una meno che lui: “Mi sono proprio stufato!” ha chiosato Onestini. Il ragazzo quindi ha continuato a rimarcare, per l’ennesima volta, come Michael sia riuscito almeno ad abbracciare suo padre e vedere la madre in un videomessaggio.

Immediatamente dopo è sbottato contro l’amico che continuava ad accusarlo di sputare in faccia a ciò che ha avuto sottolineando come ora come ora lui stesso non sa nulla della sua famiglia: “Tutti sanno qualcosa della loro famiglia. Io sai quanto so della mia famiglia? Zero. Almeno un messaggio, una foto, sono piccole cose che mi farebbero piacere e invece non c’è mai niente” ha infatti rivelato il ragazzo.

Terlizzi, dopo aver sentito lo sfogo dell’amico Gianmarco ha concluso parlando delle sorprese che Barbara D’Urso e la redazione gli hanno riservato asserendo che dopo aver visto il video di sua madre arrabbiata ha più domande che risposte.