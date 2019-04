Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini contro Soleil Sorge: "Le persone l’hanno conosciuta per quello che è!"

Lunedì 8 aprile 2019 Gianmarco Onestini ha varcato la porta rossa del Grande Fratello 16 diventando a tutti gli effetti un nuovo concorrente. Un volto che abbiamo già conosciuto in quanto, il ragazzo, è noto per essere il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne nonchè ex concorrente del Grande Fratello Vip Luca Onestini.

Già tentatore di Temptation Island Vip, Gianmarco era anche già entrato nella casa più spiata d’Italia per incontrare suo fratello e avvisarlo del comportamento scorretto della sua allora fidanzata Soleil Sorge che, anche recentemente, è stata molto criticata per il suo comportamento a L’Isola dei Famosi. Questo argomento, giustamente, è stato anche tirato in ballo dalla stessa Barbara D’Urso durante il video di presentazione di Gianmarco e a tal proposito, la stessa lo ha invitato a parlare della “ex cognata“.

Camelita infatti ha fatto vedere l’ormai famoso video dell’incontro tra Luca e Gianmarco al Grande Fratello Vip, dove il fratellino minore ebbe l’ingrato compito di svelare che Soleil si stava frequentando con Marco Cartasegna decidendo così di lasciare Luca in diretta tv fidanzandosi definitivamente con l’ex tronista.

Gianmarco non perse di certo occasione per punzecchiare la Sorge durante le sue ospitate nelle varie trasmissioni tanto che quest’ultima arrivò addirittura a definirlo “un morto di fama”. Dopo ben due anni gli attriti non sono di certo svaniti ma anzi, Gianmarco ha rivelato che se potesse tornare indietro rifarebbe tutto “Ho fatto venire fuori la verità. Il tempo mi ha dato ragione. Anche se inizialmente molte persone mi avevano attaccato, alla fine sono usciti i fatti. Chi ama profondamente un fratello avrebbe fatto le stesse cose che ho fatto io” ha infatti chiosato il ragazzo.

Gianmarco oltretutto ha preso la palla al balzo per commentare il comportamento di Soleil come naufraga de “L’Isola dei Famosi” ma soprattutto della sua nuova storia d’amore con Jeremias Rodriguez. Un’esperienza che per Onestini è stata del tutto negativa visto che “Le persone l’hanno conosciuta per quello che è, una persona che comunque dà poco importanza ai rapporti in generale, una persona che per fortuna non fa e non farà mai più parte della mia vita”.