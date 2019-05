Grande Fratello 16, Gennaro Lillio è il primo finalista

Nella puntata del 27 maggio del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai suoi due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, oltre alle varie discussioni su Francesca de André, ormai sempre più protagonista, viene proclamato anche il primo finalista.

La conduttrice Barbara D’Urso ha voluto spiegare al pubblico da Casa che i nomi dei possibili finalisti venivano scelti dai concorrenti con una “nomination a catena”, come spesso capita in queste occasioni. Ai gieffini però viene fatto credere che si tratta del secondo eliminato, oltre a quello di Serena Rutelli, mentre in realtà si tratta di un televoto positivo.

Il primo finalista

Il primo nome in nomination viene scelto completamente a sorte, e ogni concorrente deve pescare una figura, e quella con in bollino nero, che viene preso da Valentina Vignali, va in nomination. La cestista poi fa il nome di Chicco Nalli per il televoto, l’ex di Tina Cipollari opta per Gennaro Lillio e quest’ultimo sceglie Enrico Contarin.

Dopo un po’ di tempo, Barbara D’Urso ritorna su questo televoto lampo, dichiarando che Kikò ed Enrico Contarin sono “salvi” dall’eliminazione. Quindi, sia Gennaro Lillio che Valentina Vignali entrano in studio per conoscere il loro verdetto. In questa occasione viene “salvata” la cestista, quindi Gennaro è il primo finalista, con la D’Urso che lo rivela mostrando uno schermo presente in studio con scritto, per l’appunto, “sei in finale”.

Gennaro Lillio è stato preferito dal 39,1% dei telespettatori, mentre in seconda posizione si classifica Enrico Contarin con il 31,9%. Terza posizione per Kikò con il 20,1%. Infine Valentina Vignali scende addirittura sotto il 10% (precisamente l’8.9%).

Per Gennaro Lillio non è stata l’unica emozione della puntata, poiché ha ricevuto molti complimenti anche da Taylor Mega, la nuova ospite del GF Nip, facendo ingelosire Francesca De André.