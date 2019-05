Grande Fratello 16, Gennaro Lillio e Francesca De Andrè ai ferri corti: "Mi hai deluso come persona!”

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sembrano aver perso quella sintonia di un tempo soprattutto dopo la puntata di lunedì 20 maggio quando la nipote di Faber ha scoperto il tradimento del fidanzato Giorgio e ha visto il bacio tra il ragazzo parenopeo e la ragazza con il cuore di latta. Dopo la tremenda discussione nata infatti tra Francesca e Martina, durante la serata di mercoledì 22 maggio la De Andrè è sbottata nei confronti di Lillio.

I toni si sono purtroppo alzati un po’ troppo nella casa di Cinecittà e sembra che il legame tra i due sia arrivata ad un punto di rottura. La pietra dello scandalo sarebbe infatti il famoso bacio, dato per gioco, tra Martina e Gennaro. Inutile dire che, dopo quanto successo l’antipatia tra le due ragazze è cresciuta a dismisura tanto che Francesca ha contestato nuovamente il comportamento di Martina.

In maniera particolare alla nipote di Faber non piacerebbe per niente come la Nasoni continua ad affrontare il problemi con Daniele Dal Moro ma alcune sue esternazioni non sono per nulla piaciute a Gennaro. “Mi hai deluso come persona” ha infatti chiosato il modello partenopeo all’amica Francesca lasciandola da sola in giardino con Kikò.

E’ stato dunque l’hairstylist a far capire alla De Andrè che la diretta del Grande Fratello 16 di lunedì 20 maggio non è stata pesante solamente per lei ma anche per Gennaro che ha ricevuto la lettera del padre dopo 27 anni di assenza. Nonostante Gennaro non si sia confidato con nessuno, Nalli ha potuto vedere in lui tutta la sofferenza e proprio per questo ha deciso di parlarne con Francesca.

Oltretutto, Gennaro ha subìto moltissimo il distacco della nipote di Faber che durante la giornata di martedì è rimasta in disparte pensando al tradimento del suo fidanzato Giorgio tenendo ben lontano il ragazzo partenopeo. Kikò ha cercato di far ragionare la De Andrè asserendo che sarebbe veramente un peccato buttare all’aria una bellissima amicizia come la loro solamente per un gioco.