Grande Fratello 16, Gennaro Lillio e Francesca De Andrè ai ferri corti

Un’altra emozionante puntata del Grande Fratello 16 ha tenuto incollati i tantissimi telespettatori affezionati del reality targato Endemol e che ha visto protagonista ancora una volta Francesca De Andrè. La nipote di Faber ha avuto infatti un’accesa discussione con l’amico Gennaro Lillio e sembra che la stessa si sia lasciata andare ad un duro sfogo in confessionale.

Francesca, che attualmente si trova al televoto con Enrico e Erica per approdare alla finalissima che andrà in onda lunedì 10 giugno, sembra aver definitivamente rotto ogni tipo di rapporto con il ragazzo partenopeo. Anche Gennaro si è detto profondamente deluso dal comportamento dell’amica che invece lo avrebbe fatto passare per un ragazzo che “sbava” dietro alle donne.

Nessun chiarimento dunque tra loro nemmeno dopo la tremenda litigata del dopo puntata in onda lunedì 3 giugno ma anzi, Francesca ha continuato ad usare parole molto dure nei confronti di Gennaro infastidendo non poco gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello 16 che vorrebbero invece passare una settimana in tranquillità in vista della finale.

“Sono schifata e me ne voglio andare via di qui. Non mi sto qui una settimana a far finta di niente. Ti dava fastidio per la lettera di Giorgio e mi volevi far passare per quella gelosa” ha chiosato la nipote di Faber durante il suo duro sfogo all’interno del confessionale. Anche Gennaro ha voluto dire la sua in merito ed ha ribadito senza tanti fronzoli: “La verità è che lei era gelosa di Taylor. A un certo punto entra la mia dignità di uomo” trovando appoggio in Daniele e Gianmarco Onestini.

Erica dal canto suo non ha potuto far altro che stare vicina alla De Andrè attaccando anche lei in parte Gennaro reo di non aver apprezzato le sue parole durante la diretta di lunedì 3 giugno dove, la ragazza toscana, dava ragione a Francesca e torto a lui.