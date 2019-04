Grande Fratello 16, Gaetano Arena rivelazione choc: "Sono amico e collaboratore di Fabrizio Corona”

Gaetano Arena è a tutti gli effetti un concorrente di questa 16esima edizione del Grande Fratello che, nonostante mescoli concorrenti “nip” a “vip“, non sembra difficile trovare un concorrente che non abbia mai fatto parte del mondo dello spettacolo. All’interno della casa di Cinecittà infatti, Gaetano, si è lasciato andare a delle confessioni molto inaspettate ammettendo di essere vicino a un notissimo personaggio del gossip.

“Sono molto amico e anche collaboratore di un noto personaggio famoso italiano che fa sempre tanto discutere, ma non posso dire chi è” ha infatti ammesso Arena senza menzionare il suo nome. Successivamente però, il modello napoletano, ha deciso di spifferare tutto ai coinquilini ammettendo la sua amicizia speciale con Fabrizio Corona.

Inizialmente la cosa ha suscitato un momento di smarrimento ma anche di grande ironia, considerando il fatto che per anni Barbara D’Urso non ha voluto mai nominare l’ex re dei paparazzi a causa di una diatriba personale. Recentemente però, la conduttrice del Grande Fratello 16 ha fatto pace con Fabrizio durante un’ospitata particolare a “Live – Non è la D’Urso”.

Ma non è finita qui perchè Gaetano ha altresì rivelato di essere stato lui stesso l’autore del celebre video virale e cliccatissimo in cui Corona cade in bicicletta cantando la celebre canzone di Jovanotti “Viva la libertà”. “Il video l’ho fatto io. Riguardalo e senti la risata di quello che ride, sono io. No, non lo ha fatto a posta. Giuro. C’è tutta una storia. Non era preparato” ha chiosato il gieffino.

Gaetano ha voluto anche esprimere un suo parere parsonale nei confronti dell’amico ritornato da qualche tempo in carcere per aver violato le regole dell’affidamento ai servizi sociali. Il gieffino ha preso le sue difese lodandolo in tutto e per tutto e dichiarando apertamente che Fabrizio è una persona vera ma soprattutto d’oro. In molti ora si stanno chiedendo se dopo il GF Vip e L’Isola dei Famosi anche nella puntata di martedì 23 aprile 2019 si parlerà ancora di lui.