Grande Fratello 16, fulmine si abbatte sulla casa di Cinecittà. Interviene Barbara D’Urso

Attimi di paura nella casa del Grande Fratello 16 quando nella serata di domenica 19 maggio un fulmine si è abbattuto sulla casa causando, purtroppo, l’interruzione della diretta e lasciando i telespettatori basiti e senza parole. Un nubifragio che ha richiesto addirittura l’intervento di Barbara D’Urso dal momento che la casa si è allagata mandando nel panico i concorrenti del reality.

Immediatamente dopo mezzanotte, gli affezionati del Grande Fratello 16 che imperterriti seguono la diretta su Mediaset Extra hanno capito che qualcosa non andava. Dopo essere saltato l’audio, subito dopo è arrivato un rumore fastidiosissimo che ha costretto la regia ad interrompere la trasmissione sostituendola con il rewind della giornata di sabato.

Barbara D’Urso, ancora a Roma per la diretta di Domenica Live, si è precipitata nel bunker di Cinecittà per capire l’entità dei danni ma soprattutto per valutare la situazione. Nonostante fosse mezzanotte inoltrata, la conduttrice del Grande Fratello ha voluto realizzare una diretta Instagram dove ha raccontato ai tanti follower quanto stava succedendo.

“Qui Cinecittà. Chiudete sta entrando l’acqua. Qui Grande Fratello. Vado nell’acquario dai ragazzi perché è saltato l’audio e la diretta per i fulmini. Qui a Roma è saltato l’audio, vado nell’acquario e così vi informo. È tutto allagato perché il fulmine è caduto proprio qui sulla casa e quindi è andato via l’audio. Non si sente niente. Oddio l’allagamento” ha infatti chiosato Carmelita.

Grazie comunque alla produzione del Grande Fratello che non ha voluto arrendersi al maltempo, alla 1.30 finalmente è tornata la diretta del reality. Nel frattempo Barbara D’Urso è pronta per una nuova scoppiettante puntata che andrà in onda lunedì 20 maggio e dove, a quanto sembra, se ne vedranno sicuramente delle belle assieme agli opinionisti Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi pronti, come sempre, a dare del filo da torcere ai concorrenti del reality.