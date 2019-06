Grande Fratello 16, Francesca De André scrive una lettera indirizzata a Giorgio Tambellini

Nelle ultime settimane, all’interno della Casa del “Grande Fratello”, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, la gieffina Francesca De André si è avvicinata molto a Gennaro Lillio, a tal punto che si parla anche di una possibile relazione.

Gennaro Lillio, sin dai primi giorni, ha cercato in tutti i modi di conquistare il cuore della De André, ma spesso fallendo miseramente. La gieffina però, dopo aver scoperto i tradimenti di Giorgio Tambellini con una ragazza mora, ha deciso di aprirsi completamente con Gennaro.

I due, infatti, nel corso delle ultime settimane, si sono scambiati numerosi baci. Gennaro Lillio, in questi giorni, ha rivelato: “Non appena risolvi le cose tue, i tuoi impegni di lavoro, magari sarai anche molto impegnata… Se avrai a disposizione anche solo un’ora, un’ora e mezza…Anche solo per un caffè, che a Milano non sapete fare, ma me lo prendo lo stesso insieme a te! Ne potrei approfittare anche per vedere come guidi, per fare un giretto in macchina con te”. Francesca De André, per il momento, sembra aver accettato la proposta del ragazzo, ma nello stesso tempo sta pensando ancora al suo ex Giorgio Tambellini.

La lettera di Francesca De André nei confronti del suo ex fidanzato

Come dimostrato da un video pubblicato sul sito del “Grande Fratello“, la gieffina ha deciso di scrivere una lettera a Giorgio Tambellini. Francesca De André ha rivelato poi il motivo dietro a questa decisione: “E’ l’unica persona a cui mi viene da scrivere visto che ho un conto in sospeso!”.

Ha ricevuto poi l’appoggio delle sue due amiche Martina Nasoni ed Erica Piamonte, che l’hanno aiutata a comporre questa lettera. In questa circostanza è presente anche Gennaro Lillio, che non sembrava per nulla turbato dalla decisione di Francesca. Nel finale, la De André dichiara di essere intenzionata a prendere le distanze da Giorgio.