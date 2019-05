Grande Fratello 16, Francesca De Andrè sbotta contro Michael Terlizzi: "Svegliati!"

Michael Terlizzi, nonostante il Grande Fratello 16 sia iniziato da oltre un mese, sembra non aver trovato un suo equilibrio all’interno del reality tanto che i suoi colleghi inquilini lo hanno nominato durante la puntata di lunedì scorso. Il giovane, anche nella serata di mercoledì 15 maggio, si è lasciato andare ad un duro sfogo senza riuscire a trattenere le lacrime.

Motivo del suo disagio infatti l’essere andato in nomination con Gaetano, Serena ed Erica senza aver capito la motivazione data, nei suoi confronti, dalla nipote di Faber. Francesca infatti, durante la nomination di lunedì scorso, ha fatto il nome di Michael reo di intromettersi sempre nei discorsi altrui.

Da quanto è emerso durante il daytime del reality mandato in onda giovedì 16 maggio, il figlio di Franco deluso dall’atteggiamento della De Andrè, ha cercato un chiarimento con lei: la gieffina però si è detta convinta del fatto che Terlizzi abbia frainteso le sue parole. Michael, non contento, ha insistito tanto da far perdere le staffe a Francesca che non ha voluto attaccarlo ma anzi si è impegnata a dargli qualche consiglio personale con l’aiuto soprattutto di Kikò, Gennaro e Daniele Dal Moro presenti alla discussione.

“A te non deve fregare nulla, questa settimana devi stare sereno” chiosa serfico Kikò mentre Michael, non contento, chiede spiegazioni a tutti gli inquilini della casa. “È difficile farsi accettare, succedono queste cose qui e ci sto malissimo” continua ancora Terlizzi mandando su tutte le furie Francesca che sbottandono gli dà del “paranoico”.

Francesca, nonostante tutto, è convinta che il figlio dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi sia buono come il pane ma spesse volte farebbe dei discorsi veramente infantili. “Ogni cosa che uno ti dice rimugini, Michael svegliati, non ne voglio neanche più parlare” conclude infatti la De Andrè prima di rintanarsi in confessionale.