Grande Fratello 16, Francesca De Andrè piange a causa della diffida del padre Cristiano: "Vado fuori di testa”

Francesca De Andrè sembra essersi ambientata abbastanza bene all’interno della casa del Grande Fratello anche se, non più tardi di qualche giorno fa, ha avuto un tremendo litigio con Mila Suarez a causa della sua ex storia con Alex Belli. Nel daytime della casa in onda martedì 23 aprile 2019, abbiamo visto la De Andrè in lacrime all’interno del confessionale e questo a causa della diffida da parte del padre Cristiano.

Effettivamente Francesca non sta minimamente parlando della sua infanzia travagliata e nemmeno del rapporto con il papà che sappiamo per certo non essere dei migliori. I coinquilini della casa, durante alcune loro confessioni private, hanno parlato spesso della loro vita e questa cosa sembra far molto male alla De Andrè che è impossibilitata, per ovvie ragioni, a farlo.

Ecco dunque che la stessa, presa dallo sconforto, ha deciso di andare in confessionale per sfogarsi e per esternare le sue ragioni al Grande Fratello. “Vado fuori di testa, come tutti qua dentro raccontano la loro storia mi sembra normale raccontare la mia. Ma non posso. Mi sembra follia. Non ho pianto per un sacco di anni, non ho sfogato. Ho mantenuto il controllo quando non era normale che lo facessi. Non mi sono mai sentita bella quanto mia sorella e mio fratello, non mi sono mai sentita all’altezza” ha infatti chiosato la ragazza.

Se nel frattempo, Francesca, ha spesse volte dimostrato di avere un carattere molto forte e una personalità spiccata ha altresì svelato di non essere stata sempre così. Infatti la stessa ha anche confessato che in passato ha dovuto lottare moltissimo per tirare fuori la sua personalità passando anche per le strade difficili in quanto era una ragazza molto insicura.

Non ci resta dunque che attendere la diretta del Grande Fratello di martedì 23 aprile 2019 per vedere se Barbara D’Urso parlerà con lei oppure le cose resteranno come sono a causa della diffida di papà Cristiano che, stanco delle ingiurie nei suoi confronti, ha preferito agire di conseguenza.