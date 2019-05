Grande Fratello 16, Francesca De Andrè insulta pesantemente Mila Suarez: il web chiede la squalifica

Francesca De Andrè ha passato una settimana molto pesante all’interno della casa del Grande Fratello 16 soprattutto dopo aver visto, durante la diretta di lunedì 6 maggio, un video del suo fidanzato Giorgio in compagnia di una ragazza bionda. Durante la giornata di sabato 11 maggio, la nipote di Faber ha avuto un duro scontro con Mila Suarez nel quale gli insulti non sono di certo mancati.

Tutto è iniziato perchè Mila si è avvicinata ad Erica mentre Francesca sembra essersi allontanata da quella che inizialmente, era la persona con la quale aveva instaurato un rapporto all’interno della casa del GF16. Mila ha cercato un chiarimento anche con Gennaro e questo ha destabilizzato completamente la De Andrè che forse si è sentita mancare il terreno sotto ai piedi.

“Povera cr…na, a me gli uomini mi vogliono non mi buttano via” ha infatti tuonato Francesca nei confronti della Suarez che non ha perso tempo per rispondere a tono. Le due successivamente hanno continuato ad attaccarsi sui rispettivi difetti fisici tra cellulite e lato B fino a quando la De Andrè è piombata nell’altra stanza dando della scimmia a Mila.

Questa offesa ha letteralmente fatto insorgere il popolo del web che, a questo punto, chiede la squalifica di Francesca dal reality. Sono infatti settimane che l’hashtag #fuorifrancescadeandré su Twitter è uno dei più seguiti ma sono state soprattutto le parole di Gessica Notaro nei confronti di Francesca che hanno dimostrato quanto la ragazza non si stia affatto comportando bene all’interno della casa del Grande Fratello 16.

Valentina Vignali, accortasi di quanto stava succedendo, ha voluto ristabilire l’ordine e parlando con l’amica ha chiosato “Francesca, basta. Francesca! Passi dalla parte del torto”. “Falsa di me..a, mi ha rotto i cogl…i. La gente mi vuole, tu vai a leccare il c..o. Povera sei tu, qua non ti sopporta nessuno. Puoi anche rimanere ma non ti c..a nessuno” ha invece continuato ad inveire la nipote di Faber che sicuramente dovrà risponderne davanti a Barbara D’Urso nella prossima diretta del GF 16 in onda lunedì 13 maggio.