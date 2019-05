Grande Fratello 16, Francesca De André in lacrime: l’incontro con Daniele Interrante

Francesca De André, nipote del celebre cantautore Fabrizio De André, è stata nuovamente tra le protagoniste dell’ultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello 16“, dove ha ricevuto una brutta notizia, cioè quella del presunto tradimento del fidanzato con una giovane ed avvenente ragazza.

Notizia che, comprensibilmente, prima ha fatto andare su tutte le furie la giovane ragazza – che nonostante il recente avvicinamento all’altro coinquilino della casa, Gennaro, ha sempre raccontato del suo grande amore per Giorgio Tambellini – poi l’ha fatta cedere alla commozione e alle lacrime.

Daniele Interrante incontra l’ex Francesca De André

Ma le sorprese per Francesca non sembrano però essere finite, perché ad entrare nella casa di Cinecittà del “Grande Fratello” è stato Daniele Interrante, ex tronista di “Uomini e donne” ed ex compagno della De André così come di Guendalina Canessa; la De André non ha speso delle belle parole nei confronti di Daniele negli ultimi giorni, dunque per Lady Cologno questo è stato un valido motivo per far entrare interrante nella casa più spiata d’Italia per confrontarsi una volta e per tutte con la sua ex, con la quale non si era certo lasciato bene.

Dopo i primi convenevoli, Daniele ha detto alla giovane De André: “Penso che la fine della nostra storia non sia stata solo per colpa mia…Io ho fatto comunque tante cose per te“. Da qui il commento di Interrante sulla notizia del giorno, cioè il presunto tradimento di Tambellini ai danni di Francesca: “La vicenda di Giorgio mi sembra davvero la follia…Vuol dire che hai sbagliato valutazione su una persona”

Francesca, suo malgrado, alla luce di quanto le è stato mostrato in puntata, non può che essere concorde con Interrante, perché approfittare dell’assenza della propria fidanzata per portare un’altra donna a casa, nella casa che è poi di Francesca, ha il sapore di una grande vigliaccata. La disperazione di Francesca non è tardata a manifestarsi, infatti, la giovane ha detto subito dopo aver visto le immagini incriminate: “A casa mia…Io gli dò fuoco…Ci vuole coraggio serio…Cosa devo fare? Cos’ho fatto di male? Non la doveva portare a casa mia…Non entra nessuno senza il mio permesso“.