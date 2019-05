Grande Fratello 16, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio non convincono. Entrambi sembrano essere molto confusi

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sarebbero finalmente baciati come hanno mostrato anche le immagini del Grande Fratello 16 durante il daytime in onda mercoledì 29 maggio. Inutile dire che i telespettatori affezionati al programma e ai due protagonisti non vedevano l’ora che Francesca dimenticasse finalmente Giorgio Tambellini ma, qualcosa sembra non convincere più di tanto gli utenti del web.

Già durante il confessionale insieme sia Gennaro che Francesca, tra una risata e l’altra, hanno negato di essersi baciati ma solamente di aver chiacchierato vicini per due ore e mezza. Sono invece le parole dette dalla nipote di Faber durante il suo confessionale da sola a destare qualche dubbio soprattutto dopo aver lasciato il suo ex Giorgio.

“Lo vedo come ci guardiamo, lo vedo ma come vedo quello arriva Giorgio. Mi sento un’idiota, non mi sento lucida, non mi sento me stessa” ha infatti rivelato Francesca al Grande Fratello. Oltretutto la stessa a Lillio avrebbe anche confessato di avere “il cuore spezzato” dimostrando così di essere ancora presa dal suo ex Tambellini.

Anche Gennaro sembra avere qualche perplessità su Francesca soprattutto dopo che la ragazza è stata tradita dopo un anno di relazione con una persona che si è rivelata ben altro da quello che sembrava. “Io vedo continuamente una Francesca innamorata, anche tanto, una Francesca delusa ma non convinta e che non lo accetta” ha infatti chiosato Gennaro.

Il ragazzo partenopeo ha ribadito il fatto di tenere moltissimo alla De Andrè ma di avere anche molta paura che il suo interesse sia purtroppo a senso unico: “Quando lei è dolce, mi accarezza, mi parla, quello mi piace tanto di lei… oltre l’attrazione fisica”. Non ci resta dunque che attendere per vedere come evolveranno le cose tra i due ma soprattutto se Francesca avrà veramente accantonato la sua storia d’amore con Giorgio Tambellini dopo essere venuta a conoscenza del suo tradimento.