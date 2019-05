Grande Fratello 16, Francesca De Andrè e Gennaro attaccano duramente Giorgio Tambellini

Francesca De Andrè sembra ancora non essersi ripresa dalla diretta del Grande Fratello 16 di lunedì 20 maggio che l’ha vista protagonista a causa del tradimento del fidanzato Giorgio. Durante il daytime del reality in onda martedì 21 maggio, la nipote di Faber ha cercato uno sfogo con le coinquiline della casa dichiarando di essere distrutta dall’evento.

Francesca infatti non si aspettava sicuramente il tradimento da parte del fidanzato Giorgio che, da quanto è emerso anche in puntata, è avvenuto tre giorni prima che il ragazzo facesse irruzione nella casa del Grande Fratello 16 per incontrarla. Tambellini dunque sapeva di essersi comportato male e nonostante tutto ha baciato la fidanzata rimanendo in silenzio su quanto accaduto fuori le mura di Cinecittà.

A puntare il dito contro Giorgio è stato Gennaro Lillio che senza tanti giri di parole ha dichiarato che è stato giusto che Francesca vedesse con i propri occhi così da realizzare effettivamente quanto accaduto. “E’ entrato qui dentro e l’ha abbracciata quando giorni prima stava con un’altra… per me è un ometto piccolo così, uno che non si merita niente, una persona pessima che fa sc…o proprio. Non merita una persona come Francesca” ha infatti chiosato Gennaro.

Anche Francesca si è lasciata andare ad un duro sfogo all’interno del confessionale dove ha rivelato altresì di essere rimasta sconvolta dal comportamento di Giorgio perchè era un uomo che se vedeva scene di tradimento di film si innervosiva. “Sono un’idiota patentata. Non voglio rivederlo mai più, non voglio neanche il confronto, non voglio niente” ha continuato la nipote di Faber che oltretutto si è chiesta come riuscirà in futuro a riaprire il cuore a qualcun altro se ogni volta continua a ricevere cortellate.

Francesca De Andrè ha dichiarato di essere stata innamorata veramente di Giorgio Tambellini e dunque questo suo pensiero potrebbe quindi ostacolare una futura conoscenza con Gennaro. Tutto potrebbe succedere nel frattempo visto che la fine del reality è ancora lontana e forse la De Andrè potrebbe dimenticare definitivamente Tambellini.