Grande Fratello 16, Francesca De Andrè duro sfogo contro Cristiano Malgioglio: "Vediamo se la smette di darmi addosso!"

Lunedì 10 giugno 2019 ci sarà la tanto attesa finalissima di questa sedicesima edizione del “Grande Fratello” e i concorrenti rimasti stanno tirando le somme della loro avventura all’interno della casa di Cinecittà. Sono passati ben due mesi da quando i ragazzi hanno varcato la famosa porta rossa collegandosi solamente al lunedì con la conduttrice Barbara D’Urso durante la diretta.

Francesca De Andrè sicuramente è stata la più bersagliata sin dall’inizio, considerando il fatto che il suo fidanzato Giorgio Tambellini l’ha tradita per non parlare poi delle numerose litigate con Gennaro Lillio. La nipote di Faber ha avuto qualche screzio anche con l’opinionista Cristiano Malgioglio e, parlando con Erica Piamonte, non ha nascosto di temere che il paroliere possa dire ancora qualche altra cosa nei suoi confronti.

“Vediamo se Malgioglio la smette di darmi addosso…Vediamo eh? Vediamo se la vuole finire di darmi addosso ogni buona volta…Adesso dirà qualcosa sul mio avvicinamento a Gennaro…Ti immagini?” ha infatti chiosato serafica la De Andrè. La stessa Erica l’ha comunque messa in guardia rivelando di tenersi pronta a qualsiasi eventualità.

Francesca De Andrè, è tornata anche a parlare della famosa lettera del suo ex fidanzato Giorgio rivelando di non essere ancora riuscita a metabilizzare il suo tradimento ma soprattutto il comportamento nei suoi confronti da parte del ragazzo che credeva fosse l’amore della sua vita. Sempre con la coinquilina Erica, la nipote di Faber si è lasciata andare ad un duro sfogo asserendo di non riuscire a giustificare niente.

“Io a lui ho dato tutto…Non ho mai parlato della mia vita privata, con Daniele sei anni di convivenza e non ho mai parlato. Poi ho parlato di Giorgio…Non esistono scusanti…” ha infatti rivelato Francesca. Intanto la stessa non sembra andare molto d’accordo con Enrico e Daniele che negli ultimi giorni sembra averla criticata a non poco per alcuni suoi atteggiamenti. Non ci resta dunque che attendere la finalissima del GF16 per vedere chi sarà il vincitore.