Grande Fratello 16, Francesca De André avrebbe bestemmiato nei confronti di Cristiano Malgioglio: ma arriva la smentita

Ci sarebbero altri guai per Francesca De André, uno dei concorrenti di questa edizione del “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La gieffina fino ad oggi ha fatto parlare molto sia per la vicenda con Giorgio Tambellini che per l’attuale avvicinamento a Gennaro Lillio.

Proprio per i suoi comportamenti definiti aggressivi dal pubblico, Francesca De André ha ricevuto molti attacchi. A questi si aggiungono anche quelli dell’opinionista Cristiano Malgioglio, e in una vecchia puntata, ha dichiarato: “Sei una pazza totale! Non sei normale! E detto questo ciao, non me ne frega più nulla di te! Spero che tu possa uscire! Sei volgare e terribile, per questo, gli uomini ti lasciano! Vergognati tu, per tutti i danni che hai provocato a casa”.

La presunta bestemmia di Francesca De André su Cristiano Malgioglio

La gieffina ha invece invitato il paroliere a non parlare mai della sua famiglia. Nel corso delle puntate, infatti, Cristiano Malgioglio, ammise di aver avuto una forte amicizia con il nonno Fabrizio De André, e più volte si prese il merito di aver fatto incontrare il grande “Faber” con Dori Ghezzi. I due poi si sono sposati nel 1989, dopo quindici anni di convivenza.

In queste ore, sta circolando il video di una presunta bestemmia di Francesca De André. Nella seguente clip si può sentire chiaramente la frase: “Cristiano (Malgioglio n.d.r) non devi parlare della mia famiglia! P**** D**”. Fino a questo momento però Barbara D’Urso non ha ancora chiarito questa vicenda.

Nell’ultimo comunicato pubblicato dal Grande Fratello però la redazione smentisce questa bestemmia: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma. #GF16”. Ascoltando il video, però, l’mprecazione pare più che evidente.