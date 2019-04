Grande Fratello 16, Francesca De Andrè attacca pesantemente Mila Suarez: "Frustrata, fatti una vita!”

Momenti di tensione all’interno della casa del Grande Fratello 16 nella serata di mercoledì 17 aprile dove sono letteralmente volati stracci tra Francesca De Andrè e Mila Suarez. Le due ragazze infatti si sono affrontate pesantemente urlandosi contro fino a quando Francesca è arrivata addirittura a dare della frustrata a Mila.

Il motivo della tremenda litigata tra le due è ancora una volta l’attore Alex Belli ed ex fidanzato di Mila che a quanto sembra è anche amico della De Andrè. Proprio per questo la figlia di Cristiano ha asserito di aver avuto una versione completamente diversa da quella raccontata dalla stessa Suarez.

“La tua versione non combacia con quella di Alex. Chi dice che tu racconti la verità e lui no? Ma poi smettila, stai parlando solo di questo da due settimane. Sei entrata già parlando di lui. Hai parlato almeno 50 volte di lui, basta hai scassato” ha infatti chiosato Francesca. La stessa oltretutto ha rincarato la dose confessato di essere venuta anche a conoscenza che Mila, spesse volte, avrebbe dato di matto in ambienti di lavoro a causa della sua tremenda gelosia.

Mila, non ha per nulla digerito tali accuse e ha continuato a difendersi in ogni modo anche quando la De Andrè le ha ribadito che senza Alex Belli la sua vita è nulla. “Se ne parlo è perché mi ha fatto male. Io ho spaccato delle cose? Solo due volte, perché lui spariva per venti ore. Poi dici che sto raccontando ca**ate? Io dico la verità!” ha chiosato Mila.

La modella oltretutto ha puntato il dito contro la De Andrè asserendo che quest’ultima sia andata a fare un servizio fotografico a casa della nuova fidanzata di Alex Belli, ovvero Delia Duran. “Ma sono ca**i miei se vado a fare il servizio fotografico da Alex. Ma sei scema? Fatti una vita e smettila di parlare di Alex” ha concluso serafica Francesca.