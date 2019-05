Grande Fratello 16, Erica Piamonte ha svelato un episodio scioccante sull’ex fidanzato

La concorrente del Grande Fratello 16 Erica Piamonte nelle scorse ore ha fatto un confessione davvero scioccante ai suoi coinquilini, mentre parlava del suo ex fidanzato ha raccontato un grave comportamento che il ragazzo ha tenuto nei sui confronti dopo la fine della loro storia.

La ragazza toscana ha raccontato infatti che un suo ex fidanzato, dopo la separazione, le scrisse che se l’ avesse rivista le avrebbe sputato adosso, dalla minaccia è passato ai fatti perchè infatti una volta incontrata il ragazzo le ha sputato adosso, la gieffina ha concluso il racconto dicendo dopo essersi asciugata sulla sua giacca ironicamente lo ha ringraziato per averle permesso di asciugarsi sul suo indumento.

Il racconto di Erica ha lasciato perplessi gli altri inquilini, anche perché la ragazza ha specificato di non aver preso alcuno provvedimento contro il suo ex ne legale ne di altro tipo dicendo di non essere una persona vendicativa e di farsi scivolare adosso tutto. La reazione dei ragazzi non si è fatta attendere, dopo l’incredulità iniziale, Vladimir Luxuria le ha risposto: “Ti fai scivolare troppe cose addosso” mentre Martina Nasoni ha commentato che se fosse successo a lei avrebbe agito in maniera completamente diversa, e anche Daniele Del Moro ha dichiarato che non sarebbe mai rimasto indifferente se avesse assistito ad una scena del genere. Infine per gli altri ragazzi il fatto che lei sia molto permissiva è un limite.

Erica Piamonte era già stata accusata di essere una ragazza molto permissiva per la sua storia con Gaetano che ha lasciato perplessa anche la conduttrice Barbara D’Urso. Nelle scorse settimana tra Erica e Gaetano c’era stato un avvicinamento, il ragazzo però aveva confessato agli altri ragazzi che non solo per Erica non provava alcun sentimento ma ha anche raccontato particolari molto intimi del loro rapporto tanto che in puntata alla ragazza sono mostrati i filmati in questione ed anche la D’urso ha ripreso il ragazzo per il suo comportamento sbagliato.

Tuttavia la ragazza, dopo essersi chiarita con il concorrente, lo ha perdonato ed hanno continuato la loro storia fino all’eliminazione, avvenuta la settimana scorsa, del ragazzo, lasciando increduli tutti gli altri tra cui la conduttrice.