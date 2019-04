Grande Fratello 16, Enrico sbotta contro Michael. La reazione del ragazzo: "Mi ha fatto apparire per un falso!"

Nonostante il Grande Fratello 16 sia iniziato da sole due settimane si incominciano ad intravedere i primi malumori soprattutto dopo le nomination tra i maschietti di lunedì 15 aprile 2019. A sbottare furiosamente contro Michael è infatti Enrico Contarin che ha palesemente espresso la sua opinione in merito al comportamento del Terlizzi.

Tutto è iniziato quando Enrico ha accusato Michael di non volerci mettere la faccia riferendosi in tutto e per tutto alle nomination palesi dove lo stesso è sembrato molto insicuro nello scegliere chi votare. Questo suo atteggiamento infatti, a detta del Contarin, denoterebbe una persona senza attributi e anche gli altri gieffini sembrano pensarla alla stessa maniera.

Sembra infatti che nessuno è intervenuto in difesa di Michael ma solamente Ambra ha cercato di parlare con lui per sentire le sue ragioni. Subito dopo il ragazzo ha deciso di entrare in confessionale dove si è lasciato andare a un duro sfogo prima di farlo con Ambra e Cristian. Terlizzi infatti ha confessato di essere rimasto molto male dalle parole usate nei suoi confronti da Enrico e di non aver pianificato nulla.

“Dice a me di aver fatto il teatro? Si è messo a dire che io praticamente sono un falso, mi ha fatto apparire per un falso. Probabilmente gli sto antipatico e sta usando questa cosa qui” ha infatti chiosato Michael mentre Ambra ha cercato di rincuorarlo in ogni modo asserendo semplicemente che a suo avviso è solaemente un ragazzo che tende a pensare troppo.

Appena possibile, Terlizzi ha voluto un chiarimento diretto con Enrico e non ha perso tempo per chiedergli scusa così da trovare un punto d’incontro con il ragazzo veneto. “Devi chiedere scusa a te stesso” ha invece risposto Contarin ancora seccato per quanto successo e lasciando nuovamente nel dubbio Terlizzi che continua ad aver paura di passare per una persona che realmente non è.