Grande Fratello 16, eliminati Ivana Icardi e Alberico Lemme. La De André: "Sei stato la domestica della Casa"

Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello si stanno ampliando sempre di più. Nella puntata andata in onda lunedì 29 aprile, abbiamo assistito a diversi scontri sia tra gli inquilini che con personaggi esterni alla casa, come ad esempio Guendalina Tavassi entrata per pochi minuti per cercare di chiarire la sua posizione con Cristian Imparato, cosa che non è successa.

Come di consueto, è arrivato anche il momento dell’eliminazione e Barbara D’Urso ha annunciato che ad abbandonare la Casa per sempre doveva essere Ivana Icardi. La sorella del calciatore Mauro icardi, ha dovuto quindi oltrepassare per l’ultima volta la porta rossa della casa di Cinecittà e salutare i suoi coinquilini.

Ivana Icardi e Alberico Lemme devono abbandonare la Casa

Viene da pensare che il concorrente che sentirà maggiormente la sua assenza sarà Gianmarco Onestini, anche se tra i due sembra non essere scoccata la famosa scintilla, cosa peraltro ribadita dall’entrata nella casa del fidanzato di Ivana che ha confermato quanto sia ancora forte il loro legame.

Stessa sorte è toccata al farmacista Alberico Lemme. La scorsa settimana il controverso dietologo era stato graziato e, nonostante la maggior parte dei suoi coinquilini lo volessero fuori dalla Casa, il pubblico aveva deciso di tenerlo nelle quattro mura di Cinecittà. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, invece, il Grande Fratello ha deciso che per Lemme il gioco doveva finire lì, e così è stato.

Prima, però, di questo annuncio Lemme e Francesca De Andrè hanno avuto un forte scontro: La nipote del famoso cantautore Fabrizio De Andrè, ha di nuovo inveito contro il farmacista reo, secondo la sua opinione, di essere stato irrispettoso verso le donne e di non aver saputo instaurare alcun rapporto con gli altri concorrenti. Francesca si scaglia contro di lui affermando che la sua presenza è stata utile solo perché ha lavato i piatti e non è satto altro che una semplice domestica, Alberico risponde dandole della “bertuccia“, con il suo solito sorrisino provocatorio.