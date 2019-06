Grande Fratello 16: ecco chi sono i quattro finalisti

Nella puntata andata in onda il 3 di giugno, i telespettatori del “Grande Fratello 16“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso in compagnia dei due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, hanno deciso chi mandare in finale insieme a Gennaro Lillio.

Il pubblico ha avuto un ruolo di estrema importanza in questa puntata poiché, oltre ad aver eletto i tre finalisti, ha deciso anche chi eliminare dalla Casa. I restanti tre concorrenti, che non sono stati né eliminati né mandati in finale, si giocheranno la loro ultima occasione nella giornata del 10 giugno.

Il secondo finalista

Barbara D’Urso, per scegliere il nome della seconda finalista, decide di andare totalmente a sorte. La prima a pescare il piramidale nero e ad andare direttamente al televoto è Erica Piamonte, che decide di mandare in nomination Valentina Vignali mentre la cestista sceglie Martina Nasoni.

Chiuso il collegamento con la Casa, la conduttrice ci tiene ad aggiungere che il concorrente più votato in questa nomination guadagna direttamente la finale. La prima a salvarsi è Erica Piamonte, mentre le altre due scopriranno il verdetto del televoto flash in studio. Alla fine di un breve discorso fatto in studio, si decreta la seconda finalista: a spuntarla è Martina Nasoni con il 51% delle preferenze.

Il terzo finalista

Come per le donne, anche tra gli uomini inizia la catena per chi pesca il piramidale nero. A farlo è Gianmarco Onestini, che sceglie Enrico Contarin da portare in nomination, mentre quest’ultimo fa il nome di Michael Terlizzi. Il primo a salvarsi è Enrico, mentre gli ultimi due si giocano la finale.

Arrivati in studio, la conduttrice, come riporta il sito del “GF Nip“, dice: “Alle vostre spalle apparirà la foto del finalista, automaticamente vorrà dire che l’altro sarà eliminato”. Il fortunato a spuntarla è Gianmarco Onestini con il 39% delle preferenze.

Il quarto finalista

Al televoto sono andati due dei nomi che non sono passati per il televoto: Francesca De André e Daniele Dal Moro. Barbara D’Urso, anche in questa circostanza, rivela al pubblico che tra i due devono scegliere il finalista.

A salvarsi è la ragazza, mentre Daniele Del Moro, appena scopre di trovarsi in finale, resta visibilmente emozionato. Francesca De André, Erica Piamonte ed Enrico Contarin si giocheranno l’ultimo posto disponibile.