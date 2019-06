Grande Fratello 16, ecco chi è il favorito secondo i bookmaker

Il 10 giugno va in onda la finale del “Grande Fratello 16“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Ad aver conquistato oscura un posto in finale sono Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini, Martina Nasoni e il napoletano Gennaro Lillio.

A questa lista si aggiungerà uno tra Francesca De André, Erica Piamonte ed Enrico Contarin scelto dal pubblico durante l’ultimo televoto. Secondo i primi sondaggi, sembra essere leggermente favorito Enrico, seguito a ruota dalla toscana Erica. Invece, come rivelato dall’ultimo televoto con Daniele Dal Moro, pare che Francesca De André non abbia mai legato con il pubblico, a causa del suo linguaggio frequentemente scurrile nei confronti degli altri e del fatto di essere stata sempre stata protetta dalla conduttrice Barbara D’Urso.

Secondo il sito “Eurobet”, i due veri favoriti sono Gennaro Lillio, il ragazzo che ha conquistato la finale prima di tutti, ed Enrico Contarin, che vengono quotati a 2.50. Una scelta abbastanza azzardata da parte del bookmaker, poiché Enrico, prima di andare davvero in finale, deve per l’appunto superare quel televoto con Daniele Dal Moro e Francesca De André.

In seconda posizione viene messa Martina Nasoni a 3.00 e Gianmarco Onestini a 4.00. Infine Erica Piamonte, Francesca De Andrè e Daniele Del Moro, vengono messi nella lista “altro” a 4.50. Mai come quest’anno i bookamers hanno deciso di non sbilanciarsi con nessun concorrente in particolare, dando più o meno a tutti la stessa possibilità di trionfare in questa edizione.

Fino a questo momento, le sorprese non sono mai mancate in questa edizione del “Grande Fratello Nip“. Per esempio, uno dei favoriti della vigilia, Kikò Nalli, ha perso in semifinale contro Erica Piamonte, che ad oggi sembra essere una delle ragazze più amate dal pubblico.