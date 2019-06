Grande Fratello 16, Daniele ed Enrico accusano Francesca di non collaborare nella casa

Al Grande Fratello gli animi degli ultimi coinquilini rimasti non sono affatto tranquilli e rilassati a causa delle pulizie e dell’ordine in casa, Enrico infatti dopo essersi sfogato direttamente con gli autori, più volte ha chiesto agli altri ragazzi di collaborare alle pulizie, in particolare a Francesca De Andrè, considerata dagli altri la più disordinata.

Enrico ha radunato i ragazzi in salotto e chiesto di pulire tutto: “La cucina è inguardabile, il bagno è peggio” precisando che il bagno era pieno di asciugamani sporchi. A questo punto Martina, Gianmarco, Enrico, Daniele ed Erica hanno iniziato a pulire cercando di rendere la casa più ordinata e pulita, anche tenendo in considerazione che per lunedì prossimo, quando ci sarà la finalissima, sarebbe stato opportuno avere la casa presentabile.

Tuttavia Gennaro e Francesca non hanno partecipato alle pulizie, e questo ha creato malumori negli altri ragazzi soprattutto in Enrico, che ha rimproverato la De Andrè di essere troppo disordinata. Inoltre, dopo aver finito di sistemare, Enrico e Daniele hanno aspramente criticato il comportamento della coppia Francesca e Gennaro.

Enrico ha raccontato a Daniele di aver chiesto a Francesca di aiutarli a sistemare ma la risposta della ragazza è stata di aver già sistemato, per Daniele invece la causa del disordine è proprio la De Andrè e sostiene che la maggior parte della roba lasciata in giro è la sua e quando pulisce qualcosa è grazie a Gennaro che l’aiuta. Enrico ha infine concluso amareggiato: “Questa a quanto pare sembra essere a casa sua e noi siamo gli ospiti”.

Infine i due ragazzi veneti parlano anche del comportamento di Gennaro, anche quest’ultimo poco collaborativo con gli altri, infatti mentre i ragazzi pulivano lui e Francesca si scambiavano baci ed effusioni. Occorre vedere adesso se Daniele ed Enrico dopo averne parlato tra loro affronteranno i diretti interessati.