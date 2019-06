Grande Fratello 16, Daniele confessa a Martina perché ha troncato con lei

Lunedì ci sarà la finale della sedicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso su Canale5, i 4 finalisti già annunciati sono Gennaro Lilio, Gianmarco Onestini, Martina Nasoni e Daniele Del Moro mentre lunedì in diretta verrà annunciato il quinto finalista tra Francesca De Andrè, Enrico Contarin ed Erica Piamonte.

È tempo per i ragazzi rimasti quindi di fare dei bilanci sulla loro esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, mentre Francesca De Andrè cerca di riavvicinarsi a Gennaro Lilio dopo le violente liti dei giorni scorsi, Daniele spiega a Martina perché nelle ultime settimane si è allontanato da lei.

Daniele e Martina infatti all’inizio del reality si erano molto avvicinati, tanto che tra i due c’è stato anche un bacio, dopo però le cose sono andate diversamente e i due invece di avvicinarsi si sono allontanati, complice anche la gelosia di Martina per l’amicizia tra Daniele e Valentina Vignali. In questi giorni però la giovane di Terni ha confessato al ragazzo veronese di pensarlo ancora i due quindi si sono parlati e chiariti.

Del Moro ha spiegato a Martina che il loro avvicinamento gli ha creato un pò d’ansia e che ha deciso di allontanarsi anche per non far preoccupare i suoi genitori che potevano vederlo turbato e infelice. Il giovane si è poi commosso parlando dei suoi genitori confessando: “Io a queste persone che mi vogliono bene ho dato davvero poche gioie”, ha confessato di non essere mai stato felice, di avere una grande sofferenza interiore di non voler far soffrire lei e di piangere spesso di nascosto alle telecamere e di non volere farsi vedere triste dalle persone che ama, concludendo che molto probabilmente però per il suo percorso nel reality e per il fatto di essere in finale i suoi genitori avranno sorriso.

Martina, dal canto suo, si è confidata con Francesca ammettendo che per lei Daniele è un ragazzo in gamba con cui può parlare, che però si è concentrato su altre persone, ha proseguito dicendo che per il ragazzo è meglio proseguire la conoscenza dopo il programma senza mostrare le loro emozioni alle telecamere e ai genitori.