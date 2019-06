Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio tifa per Martina Nasoni

Ormai siamo alle battute finali per quando riguarda il “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Nella giornata del 10 giugno, infatti, andrà in onda la finale contesa tra Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini e Martina Nasoni. Mentre Enrico Contarin, Erica Piamonte e Francesca De Andrè si sfideranno per l’ultimo posto rimasto.

Ed ovviamente sul web si stanno già scatenando i primi pronostici. Al momento la sfida sembra essere davvero aperta a ogni tipo di soluzione, e gli ultimi sondaggi fanno capire che al momento non sembra esserci un vero favorito. Tuttavia i due concorrenti leggermente favoriti per trionfare al “GF 16” sono Gennaro Lillio ed Enrico Contarin, seguiti a ruota da Erica Piamonte.

Il tifo di Cristiano Malgioglio

L’opinionista ha sempre detto la sua su questa edizione del “Grande Fratello 16“. Oltre ad aver difeso Serena Rutelli su “Instagram”, dove l’ha definita una ragazza per bene, meravigliosa e con un passato doloroso, ha deciso di lanciare molte frecciatine nei confronti di Francesca De André.

Cristiano Malgioglio, in queste ore su Instagram ha pubblicato una fotografia in primo piano della “ragazza dal cuore di latta” dichiarando: “Se vincesse Martina Nasoni il Grande Fratello sarebbe un gioiello di vittoria…ma anche per qualcun altro. @irama.plume”. Un post che in molti hanno gradito, come rivelano alcuni commenti: “Assolutamente d’accordo, una piccola grande donna che ha reagito al dolore diventando un esempio di umiltà e grandezza d’animo”.

Ricordiamo che Martina Nasoni, come lei stessa ha rivelato, è la protagonista della canzone “La ragazza con il cuore di latta” di Irama, presentato durante la sessantanovesima edizione del “Festival di Sanremo“. La gieffina soffre di cardiomiopatia acuta, patologia a carico delle fibre muscolari del cuore e ha una trasmissione genetica.