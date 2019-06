Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio duro nei confronti di Francesca De André: "Non sei amata"

Nella giornata del 3 giugno è andata in onda la semifinale del “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Una puntata ricca di colpi di scena, in cui abbiamo potuto conoscere anche gli ultimi finalisti che hanno affiancato Gennaro Lillio.

Si sono toccati anche altri temi, come il rapporto tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. Come ben sappiamo, il paroliere non ha mai avuto delle belle parole sulla gieffina, ed in questi giorni, grazie ad alcuni post pubblicati su “Instagram“, decide di lanciare alcune frecciatine nei suoi confronti e difendere Gennaro Lillio.

Le parole di Cristiano Malgioglio

In questa diretta, Barbara D’Urso ha deciso di far parlare il suo opinionista e dire ciò che pensa realmente nei confronti di Francesca De André: “Il problema di Francesca è che è aggressiva, a tratti incivile, e non rappresenta le donne. Ed è grave. Io non sono qui per parlare di te, perché di te non me ne frega un cacchio. Avresti potuto fare un altro Grande Fratello, ma non ci sei riuscita. Non sei amata”.

Francesca De André risponde immediatamente alle parole di Cristiano Malgioglio, pregando l’opinionista di non parlare delle dinamiche che in realtà non conosce. La gieffina, come già rivelato più volte nelle scorse settimane, non ha mai apprezzato alcune frasi rilasciate dal paroliere nei confronti del nonno e della sua famiglia.

Per tutta l’edizione Barbara D’Urso ha preso le difese di Francesca De André, ed anche in questa occasione non si tira indietro. La conduttrice si sente di dire che la ragazza è amata e non amata allo stessa maniera degli altri concorrenti, e prega di non attaccarla poiché non tutti conoscono i particolari, molto complessi, della sua infanzia, e perché si tratta di una concorrente ancora in gioco.