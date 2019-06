Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio attacca Francesca De André: "Aiutatemi a capire questa donna"

Sembra non voler proprio scoccare la scintilla della simpatia tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. L’opinionista del “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, ha più volte attaccato la ragazza a causa dei suoi atteggiamenti poco adatti per una trasmissione del genere.

Un vero e proprio scontro è avvenuto quando Francesca De André ha pregato Cristiano Malgioglio di non parlare di suo nonno durante la trasmissione. Il paroliere, durante tutta questa edizione del reality, ha voluto ringraziare più volte l’immenso Faber per avergli dato l’occasione di iniziare la sua carriera da cantante.

Le parole di Cristiano Malgioglio

Da questo momento in poi, il paroliere ha iniziato ad attaccare Francesca De André in ogni modo possibile. L’ultima frecciatina è avvenuta sul suo profilo Instagram. L’opinionista del GF Nip, sul proprio profilo, pubblica un fotomontaggio in cui possiamo vedere Francesca De André in versione “Premio Oscar”, chiaro riferimento al fatto che stia recitando all’interno della Casa più spiata d’Italia.

In didascalia, oltre all’attacco nei confronti di Francesca De André, vuole congratularsi con una concorrente uscita nelle ultime puntate: “Aiutatemi a capire questa donna. Quanto ho amato invece Serena Rutelli. Un vero peccato che sia uscita dal Grande Fratello… educata perbene, una ragazza con un passato doloroso… che ragazza meravigliosa”.

Successivamente, domanda ai suoi seguaci un loro parere nei confronti di Francesca De André: “Visto che siete in tanti a seguirmi mi dite per favore, della signorina con l’Oscar in mano che mi avete inviato sul mio Instagram qual’e’ il vostro pensiero? Grazie. Kiss”.

E ovviamente non mancano le risposte dei fan: in neanche 24 ore il post ha superato già i 30 mila like ed i 3 mila commenti. In molti chiedono a Cristiano Malgioglio di fare questa domanda a Barbara D’Urso, poiché quest’ultima fino ad oggi sta prendendo le sue difese contro tutto e tutti.