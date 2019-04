Grande Fratello 16, Cristian Imparato racconta la sua malattia e rivela: "Dovevano asportarmi un pezzo di intestino"

Cristian Imparato, che ormai è a tutti gli effetti un concorrente del Grande Fratello 16, si sta lentamente aprendo anche con i colleghi coinquilini tanto da raccontare qualcosa in più in merito alla sua malatti che lo affligge, purtroppo, dal 2015. L’ex bambino prodigio di Io Canto non ha voluto però addentrarsi più di tanto nei particolari ma ha confermato che si tratterebbe di un disturbo che riguarderebbe in principal modo l’intestino.

Nella giornata di sabato 27 aprile, Cristian, mentre si trovva in giardino assieme ai suoi compagni di reality, ha dichiarato spiegato che la sua malattia è stata scoperta a ottobre del 2015 e fino a gennaio dell’anno successivo è stato malissimo. “Per fortuna è uscito un farmaco nuovo e mi ha fatto stare bene. In ospedale dovevano togliermi un pezzo di intestino e farmi camminare col sacchetto, poi c’è stato questo farmaco miracoloso e la situazione è migliorata” ha infatti chiosato il cantante.

Ad oggi Cristian ha imparato a controllarsi anche se nella casa del Grande Fratello 16 non riesce ad allenarsi come dovrebbe e, non assimilando nulla, si ritroverebbe ad avere dolori lancinanti. La sua malattia purtroppo tende ad avere degli alti e dei bassi ma Cristian deve imparare ad accettare la cosa perchè è stanco di soffrire.

Ecco dunque che Imparato ha anche ammesso i suoi riocchini al viso dovuti ad un dimagrimento troppo eccessivo causato dalla sua malattia “Devi andare in televisione, devi fare spettacolo. Un minimo di decenza. Io almeno al viso ci tengo, cerco di tenerlo sistemato, anche perché altrimenti è brutto” ha chiosato il cantante.

Imparato, grazie a Barbara D’Urso, è potuto ritornare in televisione con non poche difficoltà dovute non solo al suo cambiamento di voce ma anche alle critiche per i cambiamenti fisici. Ad oggi, il gieffino è convinto di continuare con lo studio del canto ma soprattutto sogna un domani di arrivare a Sanremo.