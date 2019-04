Grande Fratello 16, Cristian Imparato duro sfogo dopo le parole di Guendalina Tavassi: "Ho paura di mio padre”

Cristian Imparato, il bambino prodigio di Io Canto, è a tutti gli effetti un concorrente del reality Grande Fratello 16 e durante la settimana di permanenza nella casa ha avuto degli alti e bassi passando appunto da momenti di felicità a quelli di tristezza. Martedì 16 aprile il ragazzo oltretutto non ha avuto un risveglio piacevole soprattutto dopo aver udito durante la diretta di lunedì sera le parole di Guendalina Tavassi.

L’ex gieffina infatti avrebbe affermato che Cristian avrebbe avuto una relazione con il suo parrucchiere e che quest’ultimo avrebbe affermato cose non vere sul concorrente del Grande Fratello. Cristian non ha di certo negato il flirt, ma ha voluto mettere in chiaro che a suo avviso non si è trattato sicuramente di una storia seria.

A tal proposito, la mattinata di martedì 16 aprile ha visto Imparato sfogarsi in lacrime con i suoi compagni di avventura con un pensiero molto particolare nei confronti del padre. “Ho paura di papà. Lui non mi ha mai visto così. Sai cos’è, con lui non c’è mai stato dialogo o feeling però è sempre mio padre. Lui è molto pacato, solitario. Questa cosa non è mai uscita, anche per non mettergli pressione attorno” ha infatti chiosato Cristian.

Il ragazzo sembra dunque molto preoccupato per la reazione del padre che, giustamente, tramite la diretta del Grande Fratello ha scoperto pettegolezzie e dicerie sulla vita privata e sentimentale del figlio considerando anche che tra i due non c’è assolutamente confidenza. “Io non so se lui è fiero di me” ha altresì ammesso Cristian tra le lacrime e trovando conforto in Jessica Mazzoli.

L’ex di Morgan ha cercato in ogni modo di consolarlo e asserendo che solamente il tempo e la lontanaza servirà ad unirli ma, nonostante tra Cristian e suo padre i rapporti siano buoni, il ragazzo ha ammesso che però non c’è confidenza. “Lui non mi dà mai un abbraccio, non mi dice mai ti voglio bene. Però capisco, non si espone a livello fisico però sono suo figlio, è normale che mi vuole bene. Ogni persona è fatta a suo modo. Non lo condanno, assolutamente” ha concluso Imparato.