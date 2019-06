Grande Fratello 16, crisi amorosa per Valentina Vignali

Continua ancora per la famosa cestista ed influencer Valentina Vignali la sua avventura al Grande Fratello 16; di fatto la ragazza non ha mai manifestato timidezza o senso di riservatezza, riuscendo a legare con tutti all’interno della casa, ed allo stesso tempo ha anche litigato con più persone, subendo ovviamente delle critiche sul suo modo di fare.

Cionostante continua con il suo modus operandi incurante delle critiche altrui, permanendo all’interno della casa. Valentina però proprio in questo periodo sta iniziando ad avere dei dubbi circa la sua relazione amorosa con il fidanzato Lorenzo Orlandi, temendo che egli possa aver cambiato idea sulla relazione che vive con Valentina.

Infatti il timore di Valentina è che Lorenzo possa pensare male circa i vari rapporti che si sono creati con i ragazzi all’interno della casa; il dubbio in Valentina si è instillato proprio il giorno del suo compleanno, quando ha ricevuto gli auguri della madre ma non ha ricevuto alcun augurio da parte del fidanzato, il che è apparso alquanto strano da parte della cestista.

Inoltre il dubbio si fa quasi certezza se si conta il fatto che qualche settimana prima la conduttrice del Grande Fratello 16 Barbara D’Urso, aveva anche invitato Lorenzo Orlandi alla trasmissione, ma come risultato è stata l’assenza del fidanzato, declinando l’invito nonostante abbia presenziato alle puntate precedenti. Tutto lascia pensare quindi a un comportamento di rabbia e gelosia di Lorenzo nei confronti di Valentina, manifestando in questo modo disappunto sui comportamenti di Valentina che non sono andati a genio al ragazzo.

Intanto il giorno del suo compleanno lo ha trascorso e festeggiato in compagnia dei suoi coinquilini della casa, in ambiente decisamente sereno, anche se lei non era totalmente serena vista la mancanza di segnali da parte del fidanzato. Inoltre Valentina è ancora all’oscuro del fatto che Lorenzo le ha dedicato un post su “Instagram“; inoltre non è ancora a conoscenza che sempre su Instagram i suoi followers diminuiscono sempre di più inesorabilmente.

Francesca De André notando lo stato d’animo di Valentina ha consolato la ragazza; di fatto Valentina continua a non capire il comportamento del fidanzato, in quanto lei è convinta che si sia comportata in maniera tranquilla e normale, nessun comportamento che potesse essere frainteso quindi. Alla fine si è convinta che tra 11 giorni potranno chiarire tutto, e che magari si presenterà a sua insaputa durante la prossima puntata. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora qualche giorno per assistere alla penultima puntata del Grande Fratello 16.