Grande Fratello 16, contrordine di Canale 5: rimandata la diretta del lunedì

Salta l’appuntamento del lunedì sera del Grande Fratello 16. La conduttrice Barbara D’Urso ha reso noto che, come concordato dagli autori Mediaset, il calendario del reality show subirà una modifica in via del tutto eccezionale. Infatti, per la coincidenza con la Pasquetta 2019, si profila un rinvio della prossima diretta serale del GF16.

Canale 5 ha messo nuovamente mano al palinsesto e questa volta non per scappare dalla concorrenza Rai. Il prossimo appuntamento del Grande Fratello 16, che sarebbe dovuto andare in onda il giorno di Pasquetta, verrà slittato al giorno successivo, ovvero martedì 23 aprile. Al posto della trasmissione timonata da Barbara D’Urso, per lunedì prossimo è prevista la commedia “La peggior settimana della mia vita” con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi.

A suggerire una programmazione diversificata è stata la necessità di non andare in onda il lunedì dell’Angelo. Una scelta aziendale non del tutto inedita, dato che anche anni addietro Mediaset aveva rimandato altre trasmissioni analoghe per via delle festività pasquali.

Questa sarà una gran bella scocciatura per l’esercito di telespettatori del reality show di Canale 5. Sebbene si tratti del primissimo rinvio di questa edizione del Grande Fratello, i numerosi fan della trasmissione dovranno soffrire un po’, poiché la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di prolungare di un giorno.

Il pubblico sarà favorevole al rinvio della diretta serale? Tutti coloro che attendono di scoprire il nome del prossimo eliminato, tra Ambra Lombardo, Enrico Contarin, Gianmarco Onestini e Serena Rutelli, dovranno pazientare, con l’auspicio che il suddetto cambio programmazione provvisorio non diventi la nuova collocazione ufficiale del GF16.

Intanto gli autori del programma si augurano che tale posticipo porti dei risultati positivi, in termini di share televisivo. In effetti non ci è dato sapere se, fare slittare il giorno di programmazione del Grande Fratello, potrebbe avvantaggiare in merito ai dati d’ascolto.