Grande Fratello 16, clamoroso spoiler dei nomi di tutti i concorrenti: bug sul sito ufficiale del programma

A poche ore dall’inizio della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello” condotto anche quest’anno da Barbara D’Urso, è successo qualcosa di inaspettato, poiché alcuni fan hanno rilevato un bug nella pagina ufficiale del celebre programma Mediaset, venendo così a conoscenza in anteprima dei nomi di tutti e 14 i concorrenti.

Questa notizia non farà certo piacere a Lady Cologno, che aveva fino ad oggi tenuto molto alta la suspence sulle identità dei concorrenti, aumentando così la curiosità dei telespettatori a cui nel corso dell’ultima puntata del talk show “Domenica Live” aveva annunciato i nomi di alcuni dei concorrenti, tra cui Serena Rutelli, Kikò Nalli.

I nomi dei 18 concorrenti

Sono in tanti a domandarsi in queste ultime ore come sia stato possibile trovare un bug nella pagina ufficiale del programma, a svelare la modalità con cui è stato possibile rilasire a tutti i nomi dei concorrenti è stata svelata da diversi siti online, che hanno suggerito di digitare sul motore di ricerca il seguente url “https://www.grandefratello.mediaset.it/personaggi/XXXXX.shtml”.

Sostituendo quindi le “X” con un nome proprio, si visualizzerà la pagina personale del concorrente. Alcuni utenti social si sono così divertiti a verificare i nomi di alcuni papabili concorrenti, i cui nomi sono circolati frequentemente nel web negli ultimi giorni, dunque si è potuto stilare in anteprima la lista dei nuovi inquilini della casa di Cinecittà.

Il nuovo cast sarebbe quindi composto da Ambra Lombardo, Ivana Icardi (sorella del celebre calciatore Mauro Icardi, la modella Mila Suarez, ed ancora Jessica Mazzoli (ex compagna del cantante Morgan), a cui si aggiungono Valentina Vignali, Martina Nasoni, Serena Rutelli (figlia dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e della giornalista Barbara Palombelli), Kikò Nalli (ex compagno dell’opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari), ma anche Cristian Imparato, Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini), Michael Terlizzi, Gennaro Lillio, Gaetano Arena ed Enrico. A questi nomi si aggiungeranno anche i 4 personaggi rinchiusi nel Grande Ranch: Audrey Chabloz, Angela Losito, Erica Piamonte e Daniele Dal Moro.