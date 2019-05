Grande Fratello 16, Chicco Nalli scrive una lettera ai suoi figli: "Mancate come ossigeno, datemi un segnale"

Al Grande Fratello i tormenti non finiscono mai, ora è il turno di Chicco Nalli, l’hairstylist ex marito di Tina Cipollari. Nelle quattro mura di Cinecittà si ha molto tempo per pensare e quindi la mente riesce ad arrivare in posti che la vita frenetica di tutti i giorni non permette di raggiungere.

Sembra quasi che l’istinto paterno di Chicco lo abbia portato a sentire che qualcosa non va e che i suoi figli possano soffrire in qualche modo per il suo avvicinamento con la bella siciliana, Ambra Lombardo. Lo abbiamo visto sicuro di sé e padrone della situazione mentre parlava della fine della sua storia con Tina Cipollari. Ora queste certezze si stanno sgretolando contro il muro dei dubbi, pensando ai suoi figli.

Così, preso il coraggio a due mani, Chicco decide di scrivere una lettera ai suoi 3 ragazzi, proprio per provare ad ottenere quelle certezze che gli consentirebbero di affrontare il suo percorso al Grande Fratello con quella serenità necessaria per viversi al meglio la Casa.

Grande Fratello 16, le parole di Chicco Nalli per i suoi figli

Ignaro di quello che sta accadendo fuori, Nalli prende carta e penna e inizia a scrivere: “Amori miei è un mese che non vi vedo, che non vi vivo e non vi bacio. Mancate come ossigeno. Spero che almeno un pochino vi faccio ridere” e continua cercando di esprimere tutto il suo bisogno di ricevere un segnale da loro: “Papà sta tornando ad essere un po’ bambino. Ma voi mi pensate? Datemi un segnale, anche piccolissimo, e il papà sarà ancor più felice di stare nella casa. Dovete essere felici se papà è felice“.

Dopo il bacio in diretta nella scorsa puntata del Grande Fratello, uno dei figli di Kikò ha palesato la sua disapprovazione per il comportamento di Ambra nei confronti del padre, dichiarando che la donna lo ha fatto solo per avere visibilità. Tina Cipollari ha appoggiato questa teoria e sicuramente, nella puntata di lunedì 6 maggio, Nalli verrà messo al corrente di questa complicata situazione e vedremo cosa deciderà di fare e come vivrà questa tempesta emotiva.