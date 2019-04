Grande Fratello 16, buona partenza per Barbara D’Urso: primo eliminato e nomination

La sedicesima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“, capitanata da una bellissima ed elegante Barbara D’Urso, ha preso il via lunedì 8 aprile tra l’entusiasmo di tanti che hanno visto entrare nella casa di Cinecittà dei personaggi semi noti e spesso presenti nei salotti di Lady Cologno – come Valentina Vignali, Mila Suarez e Alberico Lemme – ma anche di emeriti sconosciuti, come Serena Rutelli, figlia dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, e della giornalista Barbara Palombelli.

Sia Barbara D’Urso che gli autori del programma hanno fatto proprio un bel lavoro nel selezionare i ragazzi che sono entrati nella casa più spiata d’Italia, perché ognuno di loro ha una storia importante alle spalle, che si approfondiranno nel corso delle prossime settimane e che lanceranno dei messaggi sociali di grande rilevanza.

Prima eliminata e nomination

Alcuni concorrenti del “Grande Fratello 16” sono dei personaggi già conosciuti al grande pubblico televisivo, perché al centro di polemiche o di bufere mediatiche, come Alberico Lemme, ma anche l’ex compagna del cantante Morgan, Jessica Mazzoli, che sta crescendo praticamente da sola la figlia Lara, avuta dal musicista.

Come sempre accade nei reality show, anche nel corso della prima puntata i concorrenti sono stati chiamati a fare le nomination, e ad avere la peggio ed essere eliminata è stata Angela, mentre finiscono al televoto la sensualissima Audrey e la singolare Erika che staranno nel camping “Carmelita” insieme a Daniele.

I ritmi della serata appena trascorsa sono stati incalzanti, ma mai noiosi o lenti, anche grazie all’ironia dei due opinionisti del reality show, Cristiano Malgioglio – che per la prima serata ha indossato un elegantissimo kilt scozzese – e Iva Zanicchi, che senza volerlo ha spoilerato agli inquilini della casa l’identità dei genitori di Serena Rutelli.

Stando ai commenti che si leggono in queste ore sul web, la sedicesima edizione del Grande Fratello sembra essere partita con il piede giusto, sentiment che ci si aspetta venga confermato dai dati dello share.