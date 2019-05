Grande Fratello 16, Barbara D’Urso spiega il vero motivo dietro al ritiro di Jessica Mazzoli

Il 6 maggio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Fino a questo momento, l’edizione sembra essere molto apprezzata dal pubblico da Casa, poiché gli ascolti stanno superando di molto le aspettative iniziali.

Uno dei meriti dietro a questo enorme successo è sicuramente i numerosi colpi di scena, sia positivi che purtroppo in negativo. In quest’ultima categoria ci rientra Jessica Mazzoli, l’ex fidanzata di Morgan, che nella giornata del 25 aprile ha accusato un forte dolore nella Casa del GF. Per questo motivo è stata trasportata in ospedale dove viene operata per peritonite.

Il ritiro e le parole di Barbara D’Urso

L’abbandono di Jessica Mazzoli non è stata presa bene da moltissimi telespettatori, che si auguravano una seconda occasione per l’ex concorrente di “X Factor“. Neanche alcuni ragazzi all’interno della Casa hanno apprezzato questa decisione, in particolare la giovane Serena Rutelli, che ha stretto un bel rapporto di amicizia con lei.

Barbara D’Urso, durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, in onda nella giornata del 7 maggio, ha voluto rivelare i retroscena dietro all’eliminazione di Jessica Mazzoli. La conduttrice ammette che non è potuta entrare perché il regolamento non lo consentiva: “È stata talmente tanto fuori che legalmente non sarebbe potuta tornare. I ragazzi non l’hanno presa bene, in particolar modo Serena Rutelli”.

Come hanno potuto vedere i fan del Grande Fratello, Jessica Mazzoli, prima di annunciare il suo ritiro dal reality show, ha salutato i suoi vecchi compagni di viaggio con tanta emozione: “Nonostante i fossi idonea a rientrare all’interno della Casa, formalità che non dipendono da noi e mi impediscono di proseguire il percorso. Un bocca al lupo a tutti, abbraccio fortissimo Valentina Vignali e Serena Rutelli, in particolare”.